Pincio off limits per i bus. Zero avvisi, ira degli autisti

Pincio interdetto agli autobus di linea per tre giorni, dalle 19 di venerdì alle 24 di domani. Una vera e propria sorpresa per gli autisti, colti alla sprovvista, e per i passeggeri, studenti compresi, che "si sono ritrovati a rincorrere i bus lungo viale Buozzi, strada molto trafficata e di conseguenza pericolosa per i pedoni". A segnalare lo spiacevole disagio al capolinea del Pincio è la Rsu (Rappresentanza sindacale ) Cisl dell’Ami. "Improvvisamente – spiegano – alle 19.30 di venerdì l’accesso al Pincio, dove le linee effettuano capolinea, è stato interdetto ai mezzi pubblici. Gli autisti, senza alcuna comunicazione da parte degli organi preposti, si sono trovati gli accessi sbarrati e dunque nella difficoltà di riuscire a far accedere i cittadini ai pullman". Da qui la corsa dei passeggeri verso viale Buozzi".

Tutto questo è accaduto perché il Pincio ospita l’iniziativa "Aspettando il Giro" e la Fiera dell’antiquariato per cui l’area è stata resa inaccessibile dalle 19 di venerdì 10 maggio alle 24 di lunedì 13. Per l’assessore al Turismo e alle Attività economiche Etienn Lucarelli, il Comune "ha emesso una specifica disposizione, come avviene sempre in questi casi: l’ordinanza n. 200 dell’8 maggio". Ordinanza poi inviata dagli uffici comunali a tutti i soggetti interessati. Nello stesso documento si specificano gli 11 interlocutori destinatari dell’ordinanza ma tra questi non compare Ami.

"Dal punto di vista amministrativo – fa presente Lucarelli – è tutto regolare: la richiesta del suolo pubblico, l’ordinanza sulla viabilità e la concessione del suolo pubblico. Stiamo verificando se ci sia stato un problema comunicativo. In ogni caso ai mezzi pubblici era stata riservata su viale Buozzi, lato mare, l’area per la sosta dei mezzi in sicurezza e quindi per accogliere i passeggeri". Sta di fatto che, secondo i sindacati, l’ordinanza non è mai arrivati all’Ami e per gli autisti la chiusura della strada è stata una vera e propria sorpresa. "In assenza dell’ordinanza tutte le responsabilità, civili e penali – fanno presente dal sindacato -- ricadono sugli autisti. Chiediamo dunque all’Amministrazione comunale di trovare quanto prima soluzioni adeguate al fine di garantire agli operatori del trasporto pubblico locale di svolgere il proprio lavoro in maniera adeguata, così come chiediamo di garantire la sicurezza dei cittadini che usufruiscono del servizio". E ancora dal sindacato: "Non dimentichiamo che in questo periodo a prendere gli autobus ci sono gli studenti, delle medie e dei licei e che al Pincio passano 10 autobus ogni mezz’ora".

Anna Marchetti