Al Pincio di Fano sotto porta Maggiore arrivano vetro e corten: ecco il progetto

Fano (Pesaro e Urbino) 6 settembre 2023 – Vetro e corten al posto del brutto gabbiotto che da cinque anni ormai occupa lo spazio sotto Porta Maggiore, deturpando il luogo e infastidendo lo sguardo dei passanti.

Era la fine del 2018 quando, scavando per risistemare i sampietrini del Pincio, emerse ai piedi di Porta Maggiore una scalinata che conduce a delle stanze sotterranee volte. I lavori furono rallentati da quel ritrovamento: poi si decise di accelerare la riqualificazione del Pincio lasciando in sospesa quella questione. Doveva essere una cosa di poco tempo, per cui quell'accesso al sottosuolo fu coperto da un gabbiottino di legno provvisorio. Era il maggio 2019, ma siamo ormai a settembre 2023 ed è ancora lì, arricchito dalle scritte dei vandali.

Il rendering della futura struttura in vetro e corten

Entro fine anno però verrà appaltata la realizzazione della nuova struttura, progettata dall'architetto Pamela Lisotta (funzionario del comune di Fano) seguendo le direttive della Soprintendenza che ha fatto diversi sopralluoghi per arrivare al risultato. Lo ha annunciato questa mattina con una nota l'assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori. “L'intervento vuole garantire l'accesso alle stanze sottostanti la superficie, così da permettere la visibilità degli scavi - spiega l'assessore Brunori -. Infatti, durante i lavori di ripristino della pavimentazione del Pincio, sono state rinvenute due stanze (bombardiere) di cui si ignorava l'esistenza, in quanto tutta l'opera difensiva realizzata dal celebre architetto Matteo Nuti era perimetrata da un fosso difensivo che alcuni secoli fa è stato parzialmente interrato. L'obiettivo di questo intervento progettuale, oltre a risolvere le questioni funzionali di accessibilità ai vani sottostanti, è quello di garantire sia visibilità sia protezione agli scavi, riducendo nel migliore dei modi l'impatto di questa nuova struttura e rendendola in armonia con la pregevole opera del Nuti”.

Il gabbiottino in legno sarà sostituito da una struttura in vetro e corten

Per assecondare queste finalità, è stata avanzata l'idea di creare due componenti: una in vetro e una in corten. Primo elemento è quindi una pannellatura di vetri che, mediante un'appropriata struttura in acciaio corten, si eleva dalla pavimentazione in modo da renderla quasi sospesa, e quindi più leggera nel suo impatto visivo. Questa struttura in vetro verrà inclinata, in modo da garantire sia una migliore lettura sia una maggiore protezione degli scavi dalle intemperie. Lo studio di questa soluzione ha evitato la realizzazione di un volume inappropriato e anacronistico, il cui impatto con la muratura esistente sarebbe stato sproporzionato e fuori luogo. Oltre un QR Code per conoscere le informazioni storiche del manufatto, sulla superficie in vetro verrà anche impressa una citazione dal libro "Memorie di Adriano” della scrittrice Marguerite Yourcenar, che ne sottolinea l'importanza ed il valore storico. La seconda componente architettonica è realizzata con una pannellatura in acciaio corten nella quale è inserita e mimetizzata la porta di accesso, la cui eccessiva visibilità potrebbe impoverire e danneggiare esteticamente l'armonia dell'oggetto. intervento nel suo complesso “L'obiettivo di questa visione - conclude Brunori - risiede proprio nella volontà di tutelare il nostro patrimonio storico e di garantire un adeguato equilibrio visivo e strutturale dell'intervento. Crediamo che il rinvenimento di queste due stanze ci spingano a valorizzare ancor di più gli scavi sottostanti a Porta Maggiore. Va riconosciuto l'importante lavoro progettuale che è stato condotto affinché venisse scongiurata la possibilità di installare un volume, il cui impatto sarebbe stato eccessivo nei confronti del contesto architettonico e storico”.