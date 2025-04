Pioniere dello Stato civile senza carta

E’ il micro-comune pioniere della digitalizzazione Fratte Rosa; primo nelle Marche fra gli enti locali con meno di mille abitanti (ne ha poco più di 800) ad adottare integralmente il nuovo software Ansc (Anagrafe Nazionale dello Stato Civile) che consente di abbandonare del tutto la gestione cartacea. Una svolta, che proietta il Comune verso un futuro più snello, trasparente e al passo coi tempi. Il sistema Ansc permette una gestione più rapida e sicura di tutti gli atti relativi a nascite, matrimoni, decessi e cittadinanze, semplificando le procedure sia per i cittadini che per i dipendenti comunali. "Il merito di questa pionieristica iniziativa va attribuito alla sinergia tra l’efficienza e la competenza della software house Halley Informatica e la dedizione e la lungimiranza dei dipendenti del Comune di Fratte Rosa – evidenzia una nota dell’amministrazione -, che con la loro attiva collaborazione e l’impegno nel comprendere e implementare le nuove tecnologie hanno reso possibile il raggiungimento dell’obiettivo". Il sindaco Marzio Massi, che per il battesimo dell’Ansc ha ricevuto in municipio l’ex dirigente di stato civile e attuale consulente del Comune, Camillo Conti, afferma: "Siamo estremamente orgogliosi di essere il primo comune sotto i mille abitanti ad aver completato con successo la transizione al sistema digitale. Un risultato che dimostra che anche le realtà più piccole possono essere all’avanguardia nell’innovazione, portando benefici concreti ai loro cittadini in termini di semplificazione e velocità dei servizi".

Anche i dipendenti comunali esprimono soddisfazione per il cambiamento: "L’abbandono del cartaceo rappresenta una semplificazione notevole del nostro lavoro quotidiano. Il nuovo sistema digitale ci permette di gestire le pratiche in modo più efficiente, riducendo i tempi di attesa per i cittadini e minimizzando il rischio di errori". "La nostra Fratte Rosa – riprende il sindaco - con la sua lungimirante scelta, si candida a diventare un modello da seguire per tutti quei piccoli comuni che desiderano abbracciare i vantaggi della digitalizzazione, dimostrando che la dimensione non è un limite all’innovazione e al progresso".

Sandro Franceschetti