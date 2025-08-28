Pittori, scultori e poeti. A Piagge c’è ‘Artesia’ maxi collettiva d’arte

Conto alla rovescia per una delle collettive d’arte più note e apprezzate della provincia di Pesaro e Urbino. Sabato e domenica a Piagge di Terre Roveresche si terrà ‘Artesia’, una mostra con oltre cento protagonisti tra pittori, scultori e poeti, in uno spazio espositivo esterno lungo più di 400 metri. L’organizzazione è della vivacissima associazione ‘Pro Art’ del presidente Gabriele Polverari, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche. Le opere pittoriche e scultoree, di artisti italiani e stranieri, fra cui molti nomi eccellenti, saranno esposte per gran parte del perimetro delle mura medievali di Piagge, nel borgo storico e negli spazi aperti della piadineria ‘Dietro le Mura’. E proprio in quest’ultima location si svolgerà domenica dalle 21 la lettura delle poesie ad opera dei loro compositori, la presentazione delle produzioni letterarie di Gianfraco Bartolini e, a seguire, la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Giunta alla 13esima edizione, ‘Artesia’ rappresenta una delle iniziative culturali più interessanti dell’entroterra, capace di coinvolgere un numero altissimo di pittori, fotografi, scultori e poeti. Un insieme di artisti e delle loro opere in massima parte esposte in una location altamente suggestiva rappresentata dalla cinta muraria di Piagge. Domenica 21 settembre l’evento avrà un prolungamento.

Sandro Franceschetti