Sergio Gioli
L'altra guerra
Fano
Pittura e poesia, le arti sorelle. Dialoghi tra parole e immagini
17 ott 2025
CECILIA CASADEI
Cronaca
Pittura e poesia, le arti sorelle. Dialoghi tra parole e immagini

A Palazzo Bracci Pagani la Fondazione Carifano celebra le opere di Galliani. Interverrà Claudio Strinati.

Un’opera di Omar Galliani in mostra a Fano. Sopra, l’artista a Urbino (foto di repertorio)

"Pittura e Poesia, le Arti sorelle", un evento nell’evento quello di domani che si terrà nella sala di rappresentanza Fondazione Carifano alle 17,30 in via Montevecchio a Fano. Un incontro volto a suggellare e rimarcare il senso di una delle mostre d’arte più importanti che la Fondazione ha promosso negli anni: "Omar Galliani Concordi lumine maior", una mostra di grande respiro che mette in dialogo i versi di 11 poeti con le opere di Galliani.

Artista di livello internazionale, nato nel 1954 a Montecchio Emilia (in provincia di Reggio), che si presenta sulla scena contemporanea con un efficace linguaggio pittorico e la straordinaria capacità di utilizzare l’antica tecnica del disegno con sublime modernità. Le opere in esposizione a Palazzo Bracci Pagani (fino al 30 novembre) insieme alla suggestiva installazione in blu che abita gli spazi della Pinacoteca di San Domenico, a testimoniare la forza del lavoro di Galliani come omaggio alla poesia e scambio reciproco di suggestioni tra arte della parola e arte visiva. Una modalità che esprime la sua valenza ritrovata in un presente troppo spesso fagocitato da immagini e parole che svaniscono nell’arco breve di un like sui social. "Un incontro magico tra visione e sentimento, tra moti dell’animo capaci di accendersi a vicenda nella splendida luce dell’arte", come scrive Giorgio Gragnola, presidente della Fondazione Carifano.

Ecco, allora l’occasione per riflettere, nel pomeriggio di sabato, sul rapporto e l’influenza reciproca tra parola e immagine guidati da Claudio Strinati, prestigiosa figura del mondo della cultura, storico dell’arte, curatore di importanti mostre, divulgatore culturale, autore di vari libri su Caravaggio e Raffaello, il cui intervento, unitamente al percorso espositivo di Galliani, mira a delineare la valenza e l’intreccio delle "arti sorelle" per dimostrarne l’attualità. Per cercare una risposta alla domanda circa il perché del gesto artistico, un interrogativo che il poeta Davide Rondoni ci consegna attraverso il catalogo nel confronto letterario con lo stesso Galliani.

Cecilia C.

Mostre