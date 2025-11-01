Più posti al camposanto. Nuovi loculi a Rosciano

Nuovi loculi al cimitero di Rosciano e, per oggi e domani, bus navetta potenziato per raggiungere il cimitero dell’Ulivo. "Attenzione, cura e decoro dei cimiteri cittadini" è l’impegno con il quale l’amministrazione comunale si appresta ad affrontare la festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. "Pensiamo – commenta il sindaco Luca Serfilippi nell’annunciare gli investimenti sui cimiteri cittadini – che la capacità di un’amministrazione comunale si misuri anche sulla sua volontà di dare dignità alla memoria dei propri cari".

L’assessore ai Servizi cimiteriali, Mauro Talamelli, ricorda che nei primi 18 mesi di governo della città sono stati stanziati 250 mila euro: "Per manutenzioni ordinarie e straordinarie su tutti e otto i cimiteri comunali dove sono già stati impiegati 150 mila euro mentre altri 100 mila sono in corso di affidamento: l’obiettivo è garantire sicurezza, decoro e funzionalità in tutti i luoghi della memoria". Annunciato l’avvio, entro l’anno, dell’ampliamento del cimitero di Rosciano dove saranno realizzati 340 nuovi loculi di cui 115 acquistabili in prevendita dalla prossima settimana ad un costo che va da un minimo di 4.500 euro ad un massimo di 6 mila, in base alla posizione. "Realizzeremo – spiega Talamelli – un nuovo edificio su due livelli con ascensore portaferetri: 340 loculi (252 frontali e 88 laterali) e 120 cellette ossario, con vendita di una prima quota. I lavori, per 890 mila euro, partiranno entro l’anno".

"È una risposta concreta alle famiglie – aggiunge il primo cittadino – stiamo riportando decoro nel cimitero urbano, dell’Ulivo e nei cimiteri delle frazioni, con un livello di manutenzione che non si vedeva da tempo". Entro l’anno partiranno anche i lavori al cimitero urbano "dove già sono state bonificate più aree – fa presente Talamelli – con il consolidamento dei controsoffitti, migliorando sicurezza e fruibilità dei padiglioni interessati. I nuovi interventi dureranno quattro mesi e serviranno al risanamento conservativo del complesso: l’importo è di 355.167,97 euro".

Inoltre per far fronte al maggior afflusso di questi giorni verso il cimitero dell’Ulivo il servizio di bus navetta è già stato potenziato dal 21 ottobre e oggi e domani si potrà utilizzare dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Il servizio, accessibile alle persone con disabilità e a chi utilizza la sedia a rotelle, da lunedì 3 novembre tornerà al consueto orario mattutino (9-12).

Inoltre domenica, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, il vescovo Andrea Andreozzi celebrerà la messa alle 10 al cimitero urbano, seguita dalla cerimonia civile con deposizione della corona d’alloro davanti al monumento dei caduti in guerra, e alle 15.30 nuova messa, celebrata sempre da monsignor Andreozzi, al cimitero dell’Ulivo.

an. mar.