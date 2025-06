Più vicine Pergola e Fossombrone. Stanziati 50 milioni per l’intervalliva

Disco verde dalla Conferenza di Servizi alla nuova intervalliva Pergola-Fossombrone, che unirà in maniera più veloce e sicura la vallata del Cesano con quella del Metauro e, di conseguenza alla superstrada E78 Fano-Grosseto. A confermarlo è l’onorevole Antonio Baldelli, vicesindaco della città dei Bronzi: "Mercoledì ad Ancona – precisa il deputato -, all’assessorato alle infrastrutture della Regione, si è tenuta la Conferenza di Servizi che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Provincia di Pesaro Urbino e dei sindaci di Pergola e San Lorenzo in Campo. L’esito è stato chiaro: unanime ‘via libera’ alla realizzazione dei primi due lotti della nuova arteria".

Nello specifico, un tratto iniziale di 6 chilometri a partire da zona Ganga, nel territorio laurentino, in prossimità del confine con quello pergolese, che farà parte di un nuovo percorso complessivo di circa 10 km che prevede anche l’adeguamento di alcuni segmenti della Sp 94 ‘Monterolo’. Un’opera di straordinaria importanza per la Valcesano, perché al momento, all’altezza di San Lorenzo e Pergola, a unirla al versante metaurense esistono solo la Sp dei ‘Barbanti’ e la Sp ‘Monterolo’, entrambe tortuose e con grandi dislivelli, che richiedono tempi di percorrenza di oltre mezz’ora e difficilmente affrontabili da mezzi pesanti.

Adesso, per questi primi due lotti, per i quali è già disponibile un primo finanziamento di 50milioni di euro già stanziati dalla Regione attraverso i Fondi Sviluppo e Coesione affidati dal governo Meloni alle Marche, è prevista la fase delle valutazioni ambientali e di adeguamento dei Prg comunali, alle quale seguirà il progetto esecutivo e l’appalto dei lavori, che dovrebbero iniziare entro il 2027. "L’opera – riprende Baldelli – rappresenta una vera svolta per lo sviluppo di aree storicamente isolate e per troppo tempo dimenticate dalle politiche regionali del passato". "Per Pergola e tutta l’alta Valle del Cesano — aggiunge il sindaco Diego Sabatucci — è l’inizio di un nuovo corso: un collegamento atteso da decenni, che cambierà radicalmente la vita sociale ed economica del nostro entroterra". Sulla stessa lunghezza d’onda il primo cittadino di San Lorenzo, Davide Dellonti: "Finalmente mettiamo fine all’isolamento, con una nuova strada a scorrimento veloce. Questo collegamento è vitale per garantire nuove prospettive di lavoro e crescita del territorio".

Sandro Franceschetti