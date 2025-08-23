Pizze volanti in piazza. Ecco i maghi dell’impasto

Oggi e domani a San Lorenzo in Campo tornano le performance della Nazionale Pizzaioli Acrobati, grazie a una delle manifestazioni legate alla gastronomia più frizzanti dell’entroterra: "Pizza in Piazza". La nona edizione della kermesse si terrà a partire dalle 19 di oggi e poi domani dalle 16 alla pista polivalente di via Molino e a renderla spettacolare ci penseranno, appunto, come ormai tradizione, i componenti della Nazionale Pizzaioli Acrobati, un team fondato a Ravenna nel 1987, celebre nel mondo per la bravura dei suoi membri, veri e propri atleti oltreché maestri pizzaioli, capaci di far roteare i dischi di pasta sulle punta delle dita, farli passare sotto alle gambe e sopra la testa, con giochi di destrezza davvero notevoli.

A organizzare l’appuntamento, che ogni anno richiama tanta gente, è la Pro Loco del presidente Silverio Caldarigi con la collaborazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Dellonti. Grande protagonista sarà, naturalmente, la pizza: se ne potranno gustare tanti tipi diversi, che esalteranno varie eccellenze gastronomiche locali. Stasera lo start scatterà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Durante la serata ci saranno animazioni per bambini e tanta musica con "Dj Evolution" (Barba, Niky e Vampa) e poi con la nota orchestra di Joselito. Alle 22 lo spettacolo sempre coinvolgente e imperdibile della Nazionale Pizzaioli.

Domani si partirà già alle 16 con il corso per piccoli pizzaioli "Mani in pasta". Alle 19 l’apertura degli stand, quindi l’esibizione dell’Orchestra Mario Riccardi. La serata si concluderà con il bis della Nazionale Pizzaioli Acrobati. Oltre alla pizza, declinata in molteplici varianti, si potranno gustare anche hamburger, grigliate di carne, taglieri con salumi locali, "fornarina" e insalata di fatto, focacce, patate fritte, dolci e cocktail. Maggiori informazioni su questa due giorni sulla manifestazione si possono trovare sulle pagine social della Pro Loco laurentina, che nel corso dell’anno organizza diversi appuntamenti di rilievi, compresa la ‘Sagra del Castagnolo’ che si tiene ogni anno il lunedì di Pasqua e che in questo 2025 ha tagliato il traguardo delle 67 edizioni, confermandosi fra le iniziative dedicate alla gastronomia più vecchie dell’intera regione Marche. L’ingresso a "Pizza in Piazza", sia oggi che domani, sarà gratuito per tutti.

Sandro Franceschetti