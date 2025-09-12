Poesia e pittura si abbracciano. Omar Galliani e il segno perfetto

Stasera alle 18,30 alla Pinacoteca San Domenico, il poeta Davide Rondoni e l’artista Omar Galliani dialogheranno Nel segno dell’arte davanti all’imponente installazione Blu oltremare, che si sviluppa lungo l’intera navata della chiesa. Un’opera che offre persino l’emozione di calpestarla. È l’appuntamento che inaugura la mostra Concordi lumine maior. In poesia e pittura, visitabile fino al 30 novembre tra la Pinacoteca e Palazzo Bracci Pagani della Fondazione Carifano. La mostra nasce infatti dall’incontro tra poesia e pittura, due arti sorelle che a Fano trovano un terreno comune, sotto la curatela di Carlo Bruscia.

Rondoni e Galliani hanno infatti costruito insieme il progetto, frutto di una lunga frequentazione intellettuale, un intreccio di parole e immagini. "Quando Carlo me lo chiese – racconta Galliani – dissi subito di no. Poi sono venuto a vedere gli spazi e sono rimasto affascinato dalla chiesa di San Domenico. Mi ha stimolato molto, e ho cambiato idea". L’idea iniziale era portare lavori più piccoli, ma Galliani ha scelto opere esemplari, grandi tavole che racchiudono decenni di ricerca. Tra queste, una esposta alla Biennale di Venezia, una alla Quadriennale di Roma e una che dialogava con quella oggi conservata alla Camera dei Deputati, acquisita da Vittorio Sgarbi. Presenti anche i lavori che gli valsero la vittoria alla Biennale cinese del 2002 e che gli aprirono, come premio, la personale del 2005. Il linguaggio è quello che lo ha reso riconoscibile a livello internazionale: grafite su tavole grezze di pioppo, legno che cresce vicino al suo studio e che, con le venature, diventa parte integrante dell’opera. I colori ridotti al bianco e nero evocano lo yin e lo yang, principio di equilibrio e tensione che si riflette nei volti e nelle figure sospese dei suoi lavori.

"L’impellenza febbricitante del fare pittura – ha dichiarato – mi consegna ad un firmamento in continua evoluzione. La creatività è l’unico antidoto alla ritualità del vivere quotidiano". La mostra si articola in due sedi. Oltre alla Pinacoteca, anche Palazzo Bracci Pagani, negli spazi della Diana Art Gallery, dove è possibile seguire una proiezione curata da Giovanni Lani che accompagna il percorso espositivo. Completa l’esperienza un catalogo da collezione firmato da Dante Piermattei. Il dialogo con la poesia è costante. Undici autori hanno contribuito con i loro testi, tra cui Seamus Heaney premio Nobel 1995 che ha dedicato a Galliani cinque poesie, insieme ad Alda Merini, Giuseppe Conte, Roberto Mussapi, Gian Ruggero Manzoni, Maurizio Cucchi e Italo Tomassoni. Non mancano i versi di Rondoni, che intreccia la sua parola con la materia pittorica dell’amico.

"Arte come segno, non come solo oggetto – scrive – se ne può parlare ancora, mio caro maestro e fratello Omar?". Il titolo Concordi lumine maior richiama l’Allegoria della Pittura e della Poesia di Francesco Furini, conservata a Palazzo Pitti: un abbraccio che illumina il reciproco nutrimento tra le arti sorelle. È il senso ultimo della mostra: mostrare come poesia e pittura sappiano restituire un’esperienza estetica che è anche meditazione sul mistero dell’esistenza.

A Fano, Galliani porta dunque non solo opere, ma l’intero respiro di una ricerca che ha segnato la scena internazionale e che oggi trova nuova linfa nell’incontro con la parola poetica. Un’occasione unica per entrare in uno spazio dove segni e versi si riflettono, illuminandosi reciprocamente.

Tiziana Petrelli