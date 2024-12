’Polar Express’ gratis per i bimbi

Per domani alle 16,30 c’è un invito speciale al cinema. E’ quello dell’amministrazione comunale di Pergola guidata dal sindaco Diego Sabatucci, che ha predisposto l’allestimento di una sala in tensostruttura in piazza IV Novembre per proiettare un film dedicato ai bambini e a quanti hanno voglia di sognare. L’ingresso è gratuito e si potrà vedere il film di animazione diretto da Robert Zemeckis ‘Polar Express’. E’ la notte di Natale. Un ragazzino, steso nel suo letto, pensa che Babbo Natale sia una bugia. Spinto da un forte rumore, esce di casa e vede un enorme treno a vapore. Si tratta del Polar Express, diretto a casa di Babbo Natale. Per il ragazzo ha inizio un’indimenticabile avventura.