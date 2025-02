Polina, in fuga dall’Ucraina: "È dura, ma sono grata a Fano"

Domenica Fano si è fermata per abbracciare l’Ucraina, con un momento di riflessione nel giorno in cui la guerra ha segnato il suo terzo, triste anniversario. E ieri a dare nuovamente voce a questo dolore è stata Polina Ohorenko, studentessa della 1A Artistico del liceo Nolfi Apolloni, che ha voluto condividere con i suoi compagni di scuola – e con l’intera città – il ricordo di quella notte del 24 febbraio 2022. "Ricordo le urla, i pianti, il panico, la rabbia e tutti gli orrori che accaddero lì alla stazione, quando cercavamo tutti di lasciare il Paese per sopravvivere" ha scritto Polina in una lettera che il dirigente scolastico, Samuele Giombi, ha voluto trasmettere anche alla nostra redazione. Parole cariche di emozione e riconoscenza verso chi, in Italia, le ha offerto sostegno, ma anche il grido di una giovane che spera in un futuro senza bombe e senza paura. "Oggi è un giorno speciale per me e per tutti gli ucraini - si legge nella missiva -, un giorno che non dimenticheremo mai: il 24 febbraio 2022, alle 3:40 del mattino, è iniziata una guerra su vasta scala in Ucraina. In questo giorno abbiamo sentito per la prima volta la sirena dell’allarme aereo e le prime esplosioni, che sono state commesse in ogni città della mia Ucraina".

Trasferirsi all’estero "è stata una decisione difficile per noi, ha significato lasciare tutto, casa, scuola, lavoro, famiglia e amici, mio padre che è subito partito per la guerra, ma ce l’abbiamo fatta, ed è per questo che siamo ancora vivi. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato e ci stanno aiutando, agli insegnanti che mi sostengono, a tutti coloro che comprendono le difficoltà di uno straniero fuggito da una guerra terribile. Sono grata a mia madre, che mi motiva e mi sostiene nel continuare a vivere qui in Italia e nel costruire un nuovo futuro. Non è facile per noi vivere qui, ma è meglio che vivere sotto le esplosioni dei razzi". E proprio a Fano, nello stesso giorno in cui la festa di Carnevale impazzava lungo viale Gramsci, la cultura ucraina ha trovato un palco su cui esprimersi. Domenica, in piazza XX Settembre, il Carnevale dei Bambini ha accolto l’esibizione del gruppo di danza "Polunychka" di Leopoli, un momento di gioia e di tradizione.

Tiziana Petrelli