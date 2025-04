Politica sul ring: "Il Pd ha ridotto il diritto alla salute"

"Non serve festeggiare la Repubblica se quando si governa si definanzia, non si formano i medici e si chiudono Ospedali". Questa la replica di Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, a Matteo Ricci, europarlamentare in corsa per la poltrona di governatore, il quale nei giorni scorsi aveva scritto un post invocando "un cambiamento vero nelle Marche", proprio a partire dalla sanità. Saltamartini parte da lontano, replicando a chi, di contro, avrebbe "la memoria corta": "Il partito di Ricci, che ha governato la Regione fino al 2020 e a livello nazionale con tre Governi consecutivi, ha attuato, dal 2012, un taglio sistematico di 37 miliardi al finanziamento pubblico della sanità. Nelle Marche, con loro, sono stati chiusi 14 ospedali, concentrando l’assistenza su “Ospedali Unici provinciali” senza alcun reale investimento sul territorio, neanche sulla formazione di medici – prosegue l’assessore –: un’assenza di programmazione che ha generato un vuoto di professionisti che ancora oggi si fa sentire".

E il centrodestra, invece? "Dal 2021, nelle Marche, formiamo 150 specializzandi in più rispetto alla quota statale (prima erano solo 5). Il Governo Meloni, quest’anno, ha portato a 25.000 il numero degli studenti ammessi ai corsi di laurea in Medicina e 20.000 sono stati iscritti nel 2024. Il Fondo Sanitario Nazionale è stato portato nel 2025 a 136 miliardi di euro, con +19 miliardi rispetto ai governi di sinistra. Questo incremento renderà possibile, dalla fine dell’anno, l’entrata in servizio di più medici rispetto a quanti andranno in pensione e avremo piu fondi".

Quanto alle Marche Saltamartini rivendica la "nuova Legge Regionale 19/2022 (che ha introdotto le Ast), il nuovo Piano Socio-Sanitario, puntando su aziende sanitarie più piccole e vicine ai cittadini". Quanto alle liste d’attesa "ogni azienda sanitaria dispone oggi di un Ufficio dedicato alla gestione delle liste, e i cittadini non devono più richiamare il Cup, ma vengono richiamati direttamente. Così riusciamo a soddisfare il 66% delle prime richieste e il restante “preso in carico” viene richiamato a casa". L’assessore ricorda il primato nazionale, dopo Bolzano, delle "tecnologie elettromedicali più nuove"; il fatto di essere una delle 5 regioni benchmark (con conseguente tesoretto premiale); il primato nazionale dell’Ospedale di Ancona. "Nel futuro – conclude – realizzeremo 29 Case della Comunità, 9 Ospedali di Comunità, 15 Centrali operative territoriali, due nuovi ospedali a Pesaro e Macerata, oltre alla progettazione di quello di San Benedetto. Questo non è paragonabile con quanto fatto da Ricci e il suo partito, che hanno solo danneggiato il diritto fondamentale alla salute".