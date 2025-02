Poliziotti sempre più soli: "Subito rinforzi"

di Tiziana PetrelliI numeri parlano chiaro e spiegano meglio delle parole, perché ieri mattina una cinquantina di persone – tra agenti, rappresentanti istituzionali e cittadini – si siano radunate davanti al Commissariato di Fano per un sit-in di protesta pacifico, organizzato dal sindacato di polizia Siulp, per denunciare la situazione critica e l’insufficienza di rinforzi, soprattutto in vista delle esigenze della città, che in estate supera i 100mila abitanti.

Da troppi anni ormai il Commissariato di Polizia di Stato di Fano, terza città delle Marche per numero di residenti, opera con un organico previsto di 42 operatori, mentre la base operativa conta soltanto 33 dipendenti. Di questi, il ruolo di agente/assistente è affidato a 17 unità, ben al di sotto dei 23 previsti dalla vecchia pianta organica, e per garantire una copertura continua nelle 24 ore sarebbero necessari almeno 22/23 operatori, ossia 6/7 in più. In più l’età media dei dipendenti supera i 50 anni e sono attesi 5 pensionamenti entro il 1° gennaio 2026. "La situazione è peggiorata rispetto all’ultimo sit-in, dell’estate 2023 – sottolinea il segretario provinciale Siulp, Marco Lanzi –. Per garantire un turno di volante servirebbero almeno 18 agenti, ma oggi contiamo 17 operatori, molti dei quali assegnati anche ad altri compiti. Nel 2024, il commissariato ha rilasciato 6mila passaporti, gestito 3mila pratiche di migrazione e seguito 35 casi di codice rosso, più di ogni altra città della Provincia, in un contesto segnato da 19 rapine e 101 furti in abitazione. Il tutto con personale la cui età media supera ormai i 50 anni. Queste cifre evidenziano come il crescente carico di lavoro, unito a doppi turni e mansioni extra, stia compromettendo l’efficacia del controllo del territorio".

Anche il sindaco Luca Serfilippi ha sottolineato l’urgenza di interventi concreti: "Ho scritto al Capo della Polizia, al Ministro Piantedosi e al Prefetto, perché Fano – terza città delle Marche – non può rimanere isolata. In estate la popolazione supera le 100mila persone e la presenza costante delle forze dell’ordine è fondamentale per garantire la sicurezza". Tra i manifestanti anche l’onorevole Antonio Baldelli che ha evidenziato il problema, sottolineando come il deficit organico sia dovuto a anni di tagli e al mancato turnover, tanto da aver generato un gap di circa 10mila unità nella Polizia di Stato – una riduzione, ad esempio, passata da 117mila a 108mila unità a seguito della legge Madia del 2015. "Interventi concreti - ha aggiunto Baldelli –, già previsti dal Governo per giugno 2025, devono tradursi in rinforzi sul territorio. Prevediamo, inoltre, un aumento medio di 180-190 euro al mese per il personale, misure necessarie per colmare il deficit e garantire un presidio adeguato, sia per la Polizia di Stato che per i Carabinieri". A sostegno delle forze dell’ordine, la consigliera regionale dei Cinque Stelle, Marta Ruggeri, ha annunciato l’imminente presentazione di un’interrogazione in Consiglio regionale, mentre la consigliera PD Micaela Vitri ha ribadito l’urgenza di interventi mirati per garantire un presidio adeguato.