Polo logistico a Chiaruccia, l’altolà: "Fermatevi voi o lo farà il Tar"

di Anna MarchettiPolo logistico a Chiaruccia: Europa Verde ribadisce il ricorso al Tar delle Marche contro la delibera comunale e annuncia una possibile interpellanza parlamentare. E’ quanto riferito ai cittadini di Chiaruccia dal parlamentare Francesco Borrelli, da Gianluca Carrabs della direzione nazionale del partito e da Sabrina Santelli cooportavoce di Europa Verde Marche, ieri pomeriggio al bar Bomber di Tre Ponti, al termine del tour provinciale sulle emergenze ambientali.

In particolare Carrabs ha invitato il sindaco Luca Serfilippi "a revocare in autotutela" la delibera con la quale il consiglio comunale alla fine di marzo ha dato il via libera all’iter per la permuta tra i terreni comunali di Chiaruccia e l’area dell’ex zuccherificio di proprietà della Cittadella srl. Se le stime sul valore delle due aree, affidate all’Agenzia delle Entrate, saranno accettate da entrambe le parti si potrà procedere alla permuta: il polo logistico si realizzerà a Chiaruccia, mentre l’ex zuccherificio sarà destinato ad ospitare il palazzetto dello sport, un albergo con 100 camere e abitazioni per l’housing sociale.

"Se il sindaco non ritirerà la delibera – ha aggiunto Carrabs – interverrà sicuramente il tribunale: lo studio legale sta già lavorando al ricorso". Da Carrabs anche il suggerimento a M5S perché presenti in Regione un’interrogazione per capire come sia possibile che a Fano si proponga "un’ampliamento della zona industriale in piena violazione della normativa urbanistica regionale che prevede l’allargamento delle aree industriali solo in prossimità di quelle già esistenti".

Anche il parlamentare Francesco Borrelli, che tra l’altro è vicepresidente della commissione ecomafie, si è rivolto al primo cittadino: "Non lo conosco e non so chi sia ma quando si affrontano temi che preoccupano così tanto i cittadini occorre essere estremamente attenti e pazienti, senza esprimere fastidio o sufficienza. Il sindaco si fermi e chiarisca quanto gli viene chiesto". E ancora Borrelli: "Io non faccio battaglie elettorali, né sono contro lo sviluppo industriale che, però, deve essere sostenibile perché la salute dei cittadini non è sacrificabile". Borrelli ha fatto specifico riferimento al "cuscinetto verde" di Chiaruccia difeso dai residenti, "contro l’insediamento dei 28 ettari di capannoni che compromettono la qualità della vita dell’intera comunità. Anche il più potente dei potenti non può che cedere quando i cittadini si muovono nell’interesse del territorio".

Durante l’incontro non sono mancati i richiami alla politica del presidente Trump "che ci sta riportando – ha detto il parlamentare – ad un sistema culturale medievale". Poi una riflessione sull’importanza del voto "ricordando che c’è stato chi nel nostro Paese ha dato la vita per garantirci il diritto al voto". "Il nostro scopo – ha aggiunto Santilli – è quello di dare voce ai più deboli". Presenti i referenti del comitato cittadino che hanno ribadito la preoccupazione per l’eventuale permuta. "Perché la giunta – si è chiesta Tiziana Massaro – ha deciso così velocemente, perché tanta fretta? Dopo Chiaruccia dove arriverà la zona industriale?" Interrogativi che il comitato continua a rivolgere all’amministrazione comunale in ogni occasione: dagli incontri in Comune alle assemblee pubbliche.