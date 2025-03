Polo logistico a Chiaruccia. Via libera all’iter per la permuta

Il consiglio comunale ha dato il via libera all’iter della permuta tra i terreni privati dell’ex zuccherificio (di proprietà di Cittadella srl che fa capo agli imprenditori Paci e Andreani) e l’area pubblica di Chiaruccia dove si dovrà spostare il polo logistico alimentare: 13 i voti favorevoli della maggioranza. Il sindaco Luca Serfilippi (Lega) e i consiglieri comunali Andrea Montalbini (Fd’I) e Fiammetta Rinaldi (FI) non hanno preso parte al dibattito né al voto per un potenziale conflitto d’interessi, dovuto a rapporti di lavoro e professionali con uno degli imprenditori. "Mi dispiace – commenta Montalbini – non aver partecipato alla votazione perché credo che questa scelta possa rappresentare una svolta per la città".

Sei, i voti contrari dell’opposizione: quelli di Cristian Fanesi e Sara Cucchiarini per il Pd, mentre il collega Cesare Magalotti ha lasciato l’aula intorno alle 22 per gli impegni di lavoro della mattina successiva. Ha invece deciso di partecipare alla discussione e votare, nonostante il potenziale conflitto di interessi (il fratello possiede un terreno in zona), Ippolita Bonci Del Bene di Fano Cresce. "Ho deciso così – spiega – perché martedì non era in discussione una variante urbanistica ma solo un documento politico". Bonci Del Bene ha votato contro la delibera come Stefano e Lorenzo Marchegiani (La Fano che Vogliamo) e Francesco Panaroni (M5S). Astenuti Dimitri Tinti (Pd) e Samuele Mascarin (In Comune).

Proprio Mascarin dopo aver definito "la scelta di Chiaruccia poco felice", ha attaccato la sua ex maggioranza valutando le decisioni di martedì una conseguenza del "grave errore della previsione del polo logistico all’ex zuccherificio con un emendamento dell’ultim’ora durante l’approvazione del Prg, ad aprile 2024: atto contro cui In Comune votò". Tema ripreso da Cucchiarini che ha ricordato come "quell’atto fu portato in Consiglio dal sindaco Seri mettendo in discussione un confronto con la città che Fanesi aveva portato avanti per anni".

an. mar.