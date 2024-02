Il ponte ciclopedonale ora è realtà: oltre due milioni per la maxi struttura

Fano, 3 febbraio 2024 – I lavori partiranno tra qualche settimana, costerà 2milioni e 500mila euro, il ponte ciclopedonale che dal parco urbano dell’aeroporto ‘volerà’ sopra via Papiria, il canale Albani e la superstrada per approdare a Sant’Orso. Ieri il sopralluogo, in zona aeroporto, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, accompagnato dai tecnici regionali e dai progettisti, per mettere a punto gli ultimi dettagli di “una opera iconica” destinata a segnare l’identità del territorio. Presente anche il sindaco Massimo Seri soddisfatto di questa ulteriore, nuova, opera viaria. Una infrastruttura fondamentale per permettere ai ciclisti e ai pedoni, di attraversare in sicurezza la pericolosa via Papiria e accedere al futuro parco urbano, alla piscina appena inaugurata, di spostarsi in sicurezza da Sant’Orso verso il centro.

“Il ponte ciclopedonale scavalcherà con un salto triplo – spiegano dalla Regione – la superstrada, il canale Albani e via Papiria, e diventerà il fiore all’occhiello della ciclovia del Metauro, opera dal valore di 6,5 milioni di euro finanziata dalla Regione Marche che nasce proprio a Fano, all’incrocio con la ciclovia Adriatica, e si dirige verso le località dell’entroterra fiancheggiando il fiume e intersecando borghi storici del territorio”.

“E’ un modello innovativo per tutto il sistema di mobilità delle Marche – ha aggiunto l’assessore Baldelli - pensato non solo per soddisfare un turismo moderno, per famiglie e appassionati delle due ruote, ma anche per offrire soluzioni mirate a collegare quartieri isolati dal centro cittadino, come Sant’Orso e Bellocchi, e dal lungomare, oltre a valorizzare il polmone verde del parco urbano dell’aeroporto e vicino alla nuova piscina comunale appena inaugurata».

L’Infrastruttura (lunga 75 metri, larga 3 e alta 5metri e mezzo) è piuttosto complessa – ha fatto notare il professor Marco Petrangeli, esperto mondiale in materia di progettazione di ponti che sta collaborando con Anas Marche per la realizzazione di diverse opere nella nostra regione – perché deve superare anche il dislivello di 3-4 metri della strada rispetto al piano campagna.

“Il Ponte sul canale Albani della ciclovia del Metauro – ha commentato l’assessore Baldelli – sarà uno dei simboli della nostra visione delle infrastrutture, l’immagine reale dei concetti di intermodale, sicurezza e sostenibilità che sono alla base nel Piano delle infrastrutture ‘Marche 2032’. Enormi i benefici per chi vive in uno dei quartieri più popolosi della terza città delle Marche”.

Il ponte ciclopedonale avrà il compito di unire due quartieri storicamente tagliati in due dalla superstrada e che dà il benvenuto a chi entra nella città antica dell’architetto Vitruvio, del tradizionale Carnevale, delle splendide spiagge e del buon vivere nelle Marche.

“Ricuciamo – ha concluso Baldelli – una ferita profonda, soprattutto per le famiglie che vivono in uno dei quartieri più popolosi di Fano, da sempre isolato dal cuore e dai principali servizi cittadini”.