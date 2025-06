Porte aperte al gattile. C’è lo yoga con fusa

Una giornata speciale per entrare nel mondo dei gatti accolti dall’Oasi felina di Fano. Domani, dalle 10,30 alle 18.30, l’Associazione Melampo apre le porte della struttura comunale di via Ingualchiera con un Open Day "pensato per le famiglie", ottolinea Cecilia Tornimbeni, una delle volontarie storiche. L’Oasi felina, per un giorno, sarà spazio di gioco e consapevolezza: i più piccoli potranno divertirsi con le attività pensate per loro, mentre adulti e ragazzi potranno provare l’esperienza dello Yoga con Fusa, una pratica dolce a contatto con i gatti. Non mancheranno le proposte gastronomiche vegane, un angolo fotografico e il tradizionale banchetto solidale delle "Creazioni di Melampo", con oggetti fatti a mano il cui ricavato andrà a sostegno dell’associazione. L’ingresso è libero. Info: 346 0106264.

ti.pe.