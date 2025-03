Porto all’asta prima dell’estate: "C’è interesse"

Per la Marina dei Cesari, il porto turistico cittadino, siamo al conto alla rovescia "perché ultimati gli ultimi dettagli, penso che potremmo farcela prima dell’inizio dell’estate e mettere quindi lo scalo all’asta", dice Gaia Cesaroni che cura il fallimento e che da due anni segue tutte le vicissitudini della darsena. Notizia che viene certificata anche da Gianluca Ilari che è il delegato al Porto per l’amministrazione comunale: "Confermo che siamo vicini all’asta della Marina dei Cesari. Prima dell’estate? Assai probabile. So che sono interessati anche grandi gruppi al nostro porto, ma onestamente non so quali siano. Comunque c’è movimento. Stiamo cercando di rimettere in sesto e dare una visione a tutta che gravita sul bacino perché la precedente amministrazione, come il caso del capannone della Wider, ci ha lasciato lì una scatola di scarpe e poi ha girato la testa. Adesso stiamo ragionando con la proprietà per andare avanti con i progetti. Stessa cosa nell’area dei go-kart dove i lavori si sono fermati ed in questi giorni come assessore al ramo sto contattando le ditte per riprendere i lavori. Se si farà il famoso scalo che chiedono gli operatori della nautica evitando così il passaggio sul lungomare? Questo no perché il comune in questo momento non ha la forza finanziaria per fare una banchina per il varo degli yacht dove attualmente c’è il molo del Papa. Comunque la zona portuale sarà pensata in funzione proprio delle esigenze del diporto e cercheremo di dargli una visione e un indirizzo".

Molto positivo Alberto Cazziol che ha il controllo della società che gestisce gli ormaggi, la Darsena dei Cesari: "Chi prenderà il porto non lo so anche se ci sono delle cordate, ma diciamo che l’aria è positiva perché Azimut ci ha chiesto ulteriori ormeggi, oltre quelli che ha già. E stiamo trattando sotto questo profilo anche con il gruppo Ferretti".

Stando ad alcuni voci di banchina avrebbe fatto capolino per la Marina dei Cesari, anche il cantiere Navale di Pesaro, ma questa notizia viene smentita da tutti gli attori, anche se è vero che i ‘russi’ hanno richiesto l’uso in concessione dal demanio di un molo al porto di Civitanova. Insomma il mare è mosso ma la situazione che emerge è a pelle di leopardo perché chi avanza forti preoccupazioni è Teodosio Auspici della "Icm" che opera nel settore della costruzione degli yacht. "Se non partiamo con le infrastrutture come la strada delle barche, rischiamo benché il nostro distretto e le nostre maestranze siano bravissime. Ma nel settore della vetroresina si sta creando un grande polo a Massa Carrara e solo in questo ambito nelle nostre imprese lavorano oltre un migliaio di persone e cioè più o meno gli stessi che occupa Paci con la Profilglass. Bisogna assolutamente muoversi con le infrastrutture perché la Ferretti si sta spostando su Ravenna e si sta sbloccando anche un’altra importante area nel porto di Ancona. Siamo bravi bravissimi ma gli investimenti in questo settore potrebbero spostarsi. E noi questo patrimonio di saper fare non possiamo assolutamente disperderlo".

m. g.