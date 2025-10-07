Porto, il nodo dei fanghi: "Manca un’autorizzazione"

Slitta a metà ottobre, a meno di ulteriori rinvii, l’inizio delle operazioni di trasferimento nella cassa di colmata di Ancona dei fanghi stoccati da oltre vent’anni tra il porto di Fano e l’area di Fantasy World a Torrette. Lo sblocco della partita era stato annunciato lo scorso luglio, dando come termine il mese di settembre. Ma il mese di settembre è trascorso senza che i fanghi abbiano percorso nemmeno un metro. Cos’è successo? "L’operazione dovrebbe concludersi entro l’anno", assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari. La ditta individuata ad effettuare il trasporto deve presentare formale richiesta alla Capitaneria di Porto di Fano per il prelevamento del materiale depositato in una vasta area della darsena centrale, quella che è stata data in concessione alla cantieristica. Senza l’autorizzazione della Capitaneria il materiale è inamovibile.

Più veloce, invece, l’iter per lo spostamento dei fanghi fermi a Fantasy World, area che in passato era stata individuata per creare un parco divertimenti: un progetto di cui oggi rimane solo il nome. "E’ stato necessario effettuare l’analisi delle acque – spiega l’assessore Ilari – che si erano depositate sopra i fanghi che comunque erano stati opportunamente coperti". I risultati sono stati negativi, e quindi a questo punto le acque possono essere smaltite e i fanghi possono partire quanto prima per Ancona. "Finalmente riusciamo a portare nella casa di colmata di Ancona – commenta Ilari – fanghi che sostano da vent’anni nel porto di Fano e a Torrette".

A sbloccare la situazione l’accordo raggiunto tra Comune, Regione e Autorità portuale. Una volta liberata la darsena gli operatori potranno tornare a disporre di un ampio spazio all’interno del bacino portuale anche se qualcuno ipotizza che prima sia necessaria una bonifica. Mentre pare che si sta risolvendo l’ultra ventennale questione dei fanghi depositati, l’amministrazione comunale deve affrontare l’emergenza dell’ulteriore dragaggio del porto. "Abbiamo a disposizione – fa sapere Ilari – due milioni e mezzo di euro ma dobbiamo risolvere il problema di dove smaltire i fanghi che saranno raccolti. Per questo sono in corso incontri con la Regione e l’autorità portuale". L’obiettivo è quello di contenere i costi, super elevati, che si dovrebbero affrontare per lo smaltimento di quei fanghi che non possono essere riversati in mare e neppure portati nella cassa di colmata, per esaurimento dello spazio.