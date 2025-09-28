Porto, il nodo dei fanghi. Settembre è finito e sono ancora tutti lì

Al porto di Fano stanno ancora aspettando l’inizio dei lavori di trasferimento dei fanghi che dall’epoca della Giunta Aguzzi, e dunque da quasi vent’anni, occupano una vasta parte della nuova darsena, quella che è stata data in concessione alla cantieristica. L’intervento sarebbe dovuto partire entro questo mese di settembre secondo una nota dell’Amministrazione comunale di Fano del luglio scorso, nella quale si annunciava "la firma del contratto di appalto per l’immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei fanghi temporaneamente stoccati nell’area di Torrette (zona Fantasy World) e nel porto di Fano".

Sembra che ci sia un ritardo "di qualche giorno", a sentire la voce che circola negli ambienti della marineria locale, rispetto a quanto trionfalmente annunciato l’11 luglio scorso: "La firma del contratto – si legge nella nota dell’Ufficio stampa comunale - rappresenta il passaggio decisivo, propedeutico all’avvio dei lavori di rimozione e trasferimento dei sedimenti, previsto per settembre. Un intervento che aprirà la strada alla bonifica e al recupero funzionale delle aree oggi occupate dai depositi". Settembre sta finendo, ma di questa operazione ancora nessuna traccia. Eppure si tratta di un intervento importante e atteso soprattutto da chi opera nel porto.

L’accordo, raggiunto dopo non poche difficoltà dal Comune di Fano, Regione Marche e Autorità di sistema portuale, dovrebbe mettere fine a un problema che si trascina stancamente da quasi vent’anni e che ha impedito agli operatori del porto – pesca, cantieristica, rimessaggio, ecc, di poter disporre di uno spazio importante all’interno del bacino portuale. Stessa cosa dicasi per i fanghi depositati a Torrette di Fano, in quell’area dove avrebbe dovuto sorgere il parco dei divertimenti denominato Fantasy World. La presenza di questi depositi non ha di certo agevolato qualsiasi discussione su cosa poter realizzare in quella zona.

Trattandosi di rifiuti derivanti dal dragaggio dell’imboccatura del porto di Fano occorrerà vedere poi se i terreni dove hanno insistito per tutti questi anni avranno bisogno di essere bonficati. La mancata promessa di trasferire i fanghi in Ancona entro settembre sarà oggetto di una interrogazione da parte del gruppo consigliare del Pd in uno dei prossimi consigli comunali. Lo ha confermato il consigliere Cristian Fanesi che ha seguito da tempo l’intera questione.

Silvano Clappis