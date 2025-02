Poste, slitta ancora la riapertura

Nuova proroga per la riapertura dell’ufficio postale di Calcinelli, chiuso dal 28 ottobre per consentire i lavori del progetto ‘Polis’. Originariamente era stato previsto che l’ufficio tornasse disponibile per il 13 gennaio, ma poi si è reso necessario un rinvio fino al 20 febbraio e ora è arrivato un nuovo posticipo al 13 marzo. I lavori, come detto, sono funzionali al progetto ‘Polis’ per rendere fruibile rapidamente l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti. Nell’attesa che l’ufficio torni operativo la clientela può continuare a rivolgersi alla postazione di Tavernelle.