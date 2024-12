Pozzuolo si attiva per la sua chiesa

Fervono i preparativi nel suggestivo paesino di Pozzuolo per l’appuntamento ‘Accendiamo il Borgo’, in programma per il pomeriggio di domani, dalle 15. Una bella iniziativa che ha anche una finalità importante, perché si inserisce nell’ambito di attività di sensibilizzazione verso il progetto di crowdfunding per la ristrutturazione del tetto della chiesa di San Paterniano, sita proprio a Pozzuolo, finanziato dalla Fondazione Carifano. Partner del progetto sono il Comune di Colli al Metauro, la Pro Loco di Serrungarina, il Circolo Acli Aps di Pozzuolo e l’associazione Via della Seta. Il programma della giornata prevede l’esecuzioni di canti popolari per le vie del borgo con i ‘Daitona Trio’, vin brulè per tutti, l’accensione del forno del paese per una merenda insieme e una pesca a premi. Per raggiungere più agevolmente Pozzuolo sarà disponibile un bus navetta gratuito dal parcheggio del locale ‘Settimo Cielo’.