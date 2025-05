Premiati i lavori delle studentesse Andrea e Linda

Un’esplosione di colori, idee e creatività ha acceso l’aula magna dell’Istituto Olivetti ieri mattina, durante la conferenza di presentazione del Pode live 2025, il concertone organizzato dall’associazione Vivere il Poderino, in programma il 31 maggio e il 1° giugno al ‘Parco Buio’. L’evento, nato lo scorso anno come risposta al disagio giovanile, quest’anno raddoppia le date e coinvolge ancora più ragazzi nella preparazione, non solo come artisti e musicisti, ma anche come veri e propri co-organizzatori.

Durante l’incontro sono state proclamate le vincitrici del bando promosso da Vivere il Poderino in collaborazione con il Polo 3 per la realizzazione della locandina e del logo ufficiali. Due i nomi emersi tra gli studenti degli Istituti Seneca e Olivetti: Andrea Esposito (3ªT Seneca) ha ideato un manifesto in cui un cantante emerge dal buio in un’esplosione di giallo, simbolo della luce della musica, rappresentata da una tastiera. Linda Agostini (3ªS Seneca) ha invece firmato il logo che accompagnerà tutta la comunicazione dell’evento trasformando la scritta Pode Live in una chitarra elettrica, fondendo parola e suono in un unico segno. Presenti alla cerimonia anche la presidente dell’associazione Emanuela Ghiandoni, i consiglieri Ilenia Lucarelli e Nicola Perettini, l’assessore Alberto Santorelli.