Premio Villa Arrivabene 2025. Tre riconoscimenti speciali ad altrettanti angeli del volontariato

Dopodomani, lunedì, nella Sala del Consiglio della sede del Quartiere 2, alle 11, cerimonia di consegna del Premio Villa Arrivabene. Quest’anno il riconoscimento andrà a Giovanni Ghini, in rappresentanza della Fratellanza Militare, storica Pubblica Assistenza di Firenze, per la sua encomiabile attività di volontariato, soccorso e prevenzione, da sempre al servizio della comunità. Il premio è stato assegnato anche a Gaetano Ricignolo, "per i 10 anni di “Medici in Casa”, che permette a individui fragili di godere delle migliori cure in sicurezza nel conforto della propria casa, per il contributo solidale offerto con la Caritas, e nella realizzazione di un ospedale in Togo insieme con The Precious Hands Onlus" e a Matteo Pecorini "per le attività e i progetti realizzati con l’A.P.S. Verso Oklahoma, volti alla rigenerazione dei luoghi e delle comunità attraverso un lavoro che unisce cultura, socialità e cura".