Presepe di San Marco fa già il pieno di visitatori

Apre ufficialmente il 25 dicembre, ma il presepe di San Marco, opera unica per la ricchezza di diorami, decorazioni pittoriche (questi realizzati dal decoratore Maurizio Romagnoli) , personaggi e movimenti, ha già accolto 19 pullman provenienti da ogni parte d’Italia con oltre 1200 persone: "Visitatori – fa notare don Marco Polverari, creatore dell’opera – provenienti da ogni parte d’Italia ".

Una potenzialità enorme per la città , riconosciuta dallo stesso sindaco Luca Serfilippi: "Abbiamo un’opera d’arte che è una vera ricchezza, dobbiamo solo trovare la formula giusta per far rimanere a Fano chi ora si ferma solo per visitare il presepe". Giunto alla sua 24 edizione, anche quest’anno il presepe di San Marco propone nuove scene: i Re Magi che, dopo aver deposto i loro doni, lasciano Betlemme per tornare ai paesi d’origine; Gesù al Tempio con la particolarità del fumo dell’incenso sull’altare di cui si sente anche l’odore; la ricostruzione di piazza XX Settembre come si presentava prima della II Guerra Mondiale. La piazza è riproposta con il suo campanile originario, con palazzo Bambini all’epoca sede dell’ufficio postale e la chiesa di San Silvestro. "Il prossimo anno – ha assicurato don Marco – procederemo con l’arredo della piazza compreso lo storico tomboliere di San Paterniano". Alla cerimonia inaugurale di ieri mattina nelle cantine di palazzo, Fabbri, erano presenti oltre al sindaco, l’assessore agli Eventi Alberto Santorelli, il presidente del consiglio comunale Francesco Cavalieri, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Giorgio Gragnola. La Fondazione ha finanziato l’opuscolo stampato in 10mila copie che viene consegnato ai visitatori. Presente il vescovo Andrea Andreozzi che ha benedetto il presepe "attraverso il quale -- ha detto -- tutti hanno l’opportunità di conoscere la bibbia". Questi gli orari di apertura: da Natale all’Epifania, tutti i giorni 9.30-12.30/15.00-19; dal 7 gennaio a Pasqua, tutte le domenica dalle 16 alle 19.

an. mar.