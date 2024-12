’PresepePaese’: trent’anni al lume di 400 fiaccole

di Sandro Franceschetti

E’ pronto a tagliare il traguardo della 30esima edizione ‘Presepepaese’, il più grande presepio vivente del litorale medio Adriatico, che trasforma il centro storico di Mondolfo in una ambientazione di oltre duemila anni fa per rivivere la magia della notte in cui nacque Gesù. Un evento organizzato dalla parrocchia Santa Giustina, guidata dal parroco don Luca Principi, con la collaborazione del Comune e di numerose associazioni del territorio. "Perché questo evento è un bellissimo modo di presentare la Natività, un quadro mobile che coinvolge un’intera comunità", ha detto ieri in conferenza stampa proprio il don, affiancato da diversi parrocchiani che portano avanti il progetto, tra cui Maria Cristina Ceccarelli e Barbara Bellagamba, dallo storico Alessandro Berluti, dal sindaco Nicola Barbieri e dall’assessore al turismo Davide Caporaletti.

Le date scelte per questa suggestiva rappresentazione sono quelle del 26 dicembre e del 5 gennaio, con eventuali ‘recuperi’, in caso di pioggia, fissati per il 29 dicembre e per il giorno dell’Epifania. Oltre 190 i volontari-figuranti che consentiranno di dar vita a un percorso di un chilometro e duecento metri (il più lungo di sempre per questa manifestazione) con partenza dal varco di Porta Santa Maria che si snoderà interamente all’interno delle mura castellane, con le luci pubbliche rigorosamente spente e l’illuminazione, altamente suggestiva, garantita da 400 fiaccole ‘romane’. Nella ‘parte’ di Gesù Bambino due piccolissimi neo cittadini: il 26 dicembre toccherà a Ezechiele, mentre il 5 gennaio a Tommaso, con i rispettivi genitori nelle vesti di Maria e Giuseppe. In entrambe le giornate l’inizio è fissato per le 17,30 e si andrà avanti fino alle 19, con il flusso dei visitatori (che come sempre potranno entrare gratuitamente) regolato dai volontari dell’organizzazione, in modo da garantire a tutti la migliore fruizione delle tante ambientazioni.

"’Presepepaese’ – hanno evidenziato Nicola Barbieri e Davide Caporaletti – non è solo un evento culturale, ma una vera e propria occasione di comunità che celebra l’autentico spirito del Natale. E, al contempo, rappresenta un’occasione importante per far conoscere e apprezzare il nostro borgo e le sue tradizioni, promuovendone il territorio e le grandi potenzialità a livello turistico". Tutte le info sono disponibili sul sito della parrocchia Santa Giustina.