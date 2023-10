Preso per furto, gli trovano in casa un arsenale di armi e munizioni

Fano, 20 ottobre 2023 – I carabinieri vanno a casa del presunto autore di un furto consumatosi poco prima in un’abitazione di via Flaminia a Fano e oltre alla refurtiva, trovano anche altra merce rubata e, soprattutto, una sorta di arsenale, composto da una doppietta, un fucile monocanna da collezione con canna occlusa, una baionetta da guerra, una catana e cento cartucce calibro 20 e calibro 12; tutto materiale per il quale è previsto l’obbligo di denuncia e detenuto senza alcun titolo.

I carabinieri con le armi e parte del materiale rubato trovati a casa del 58enne

A quel punto per l’uomo, un 58enne residente nel Comune di Colli al Metauro, è scattato l’arresto ed è stato condotto al carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. Risponderà di furto in abitazione, detenzione abusiva di armi e munizioni, omessa denuncia e ricettazione. Per lui, comunque, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna passata in giudicato.

A compiere l’operazione sono stati i militari del Radiomobile della Compagnia di Fano insieme ai colleghi della stazione carabinieri di Colli al Metauro. Erano circa le 10 del mattino quando è arrivata una chiamata alla Centrale Operativa di Fano, che segnalava un uomo allontanarsi con fare sospetto da un’abitazione di via Flaminia.

Le pattuglie, in quel momento impegnate nel controllo del territorio, hanno rintracciato il mezzo con a bordo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre questi stava rientrando a casa. Subito trovati nella sua disponibilità una serie di oggetti sottratti dall’abitazione saccheggiata: pezzi di antiquariato (tra cui un lampadario e tre candelabri), un’immagine sacra in ceramica e oggettistica in ottone e rame facente parte dell’arredamento. Materiale subito restituito al legittimo proprietario.

Dalla successiva perquisizione domiciliare, poi, le sorprese più grosse: oltre alle armi e alle munizioni sopra descritte, sono state rinvenute una bicicletta pieghevole ancora imballata risultata rubata a dicembre 2022 al negozio Unieuro di Fossombrone e una Lambretta di colore celeste rubata a marzo in località Fenile di Fano (entrambi i mezzi sono stati restituiti ai proprietari).

I militari hanno, inoltre trovato un condizionatore marca Comfee’ ancora imballato, 2 orologi di valore, diversi soprammobili, elettroutensili e due carte bancomat, relativamente alle quali sono in corso accertamenti circa la titolarità e loro eventuale utilizzo fraudolento.

Poiché di molti oggetti rinvenuti non si è ancora risaliti al titolare, é utile ricordare che l’Arma si avvale di una banca dati inserita nel proprio sito istituzionale, dove tutti i cittadini possono accedere attraverso il seguente percorso: www.carabinieri.it – in vostro aiuto – servizi – banche dati – oggetti rinvenuti; e qualora ritengano di aver individuato proprie cose, possono rivolgersi al Comando Arma indicato nel link, esibendo la denuncia di furto o di smarrimento, per la restituzione.