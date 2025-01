"Presto con il piano dei fabbisogni. Ne va del Centro Alzheimer"

"La Regione non rimandi ulteriormente l’aggiornamento del Piano del fabbisogno: è urgente un centro residenziale per persone con demenza e Alzheimer". La capogruppo in consiglio regionale di M5S torna all’attacco sulla struttura che dovrebbe sorgere a Fano, a fianco del centro diurno Margherita. In una interrogazione presentata poco prima di Natale, Marta Ruggeri ha chiesto alla Regione "di aggiornare con urgenza il Piano dei fabbisogni delle strutture residenziali e semiresidenziali, di aumentare il numero di posti letto convenzionati e di accelerare la creazione di una struttura residenziale adeguata a Fano per le persone con demenza e Alzheimer. La salute e il benessere dei cittadini non possono essere ulteriormente trascurati".

La consigliera ricorda che "il centro diurno Margherita, attivo da più di dieci anni, è l’unica struttura semiresidenziale nel territorio. Tuttavia, i 40 posti offerti non sono sufficienti a soddisfare la domanda crescente, e solo 18 posti sono coperti da convenzione. Inoltre, i dati regionali mostrano che la carenza di posti letto dedicati è drammatica: secondo il Piano del 2017, ci sono ancora 451 posti letto da realizzare per soddisfare il fabbisogno dei malati di demenza nella regione, numeri ormai insufficienti dato l’aumentare dei casi di queste patologie che colpisce non solo anziani ma anche molti giovani".

E ancora Ruggeri: "Le famiglie delle persone malate di Alzheimer e demenza chiedono risposte certe. Il Piano socio sanitario è stato approvato nel 2023, ma a distanza di più di un anno non si è visto nessun passo concreto per la riqualificazione del sistema sanitario e per l’ampliamento delle strutture residenziali e semiresidenziali. La Regione deve prendersi le proprie responsabilità e intervenire prima che la situazione peggiori ulteriormente".

