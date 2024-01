Prezzi salati nelle curve. Incognita stadio vuoto

Alma Juve Fano e Fossombrone si affrontano oggi al "Mancini (ore 14,30) in un inedito derby (unico precedente 3-1 in Promozione il 12 marzo 1967) che avrebbe potuto essere anche un gran spettacolo pubblico se non fosse stato proclamato lo sciopero delle due tifoserie per l’incomprensibile decisione del patron del Fano Russo di raddoppiare i prezzi della Curva granata e del settore Ospiti, portandoli entrambi a 21,50 euro. Una scelta che se dovesse portare ad uno stadio quasi vuoto finirebbe per umiliare gli stessi giocatori delle due squadre che si esibirebbero senza la presenza dei loro sostenitori, anche se i club granata e il "Botty club" di Fossombrone hanno assicurato che faranno sentire il loro incitamento da fuori dello stadio.

Già ieri mattina erano decine i tifosi fanesi presenti alla rifinitura per fare sentire la vicinanza ai giocatori.

Un raddoppio dei prezzi che non è piaciuto neppure all’Amministrazione comunale, come ha sottolineato l’Assessore allo sport Barbara Brunori: "Non sono per nulla d’accordo su questa decisione di mettere la Curva a 20 euro, quando in un momento importante come questo, in una partita di campionato che è la più significativa, dovremmo promuovere la partecipazione dei tifosi, che va naturalmente anche a vantaggio della squadra e di questi ragazzi che hanno proprio bisogno di essere sostenuti in un momento di crescita. La società va invece a raddoppiare il prezzo del biglietto e questa è una cosa inconcepibile. Ribadisco che non sono assolutamente d’accordo con la scelta del presidente, scelta che ha preso in maniera autonoma, senza alcuna condivisione con l’Amministrazione. Voglio sottolineare il valore del progetto giovanile all’interno della crescita di un settore che in questo momento ha attraversato tante vicissitudini di cambiamento per cui questi ragazzi hanno bisogno di un sostegno importante anche da parte della tifoseria. Per questi motivi vanno ringraziati i tifosi, che sono sempre vicino ai ragazzi a prescindere dalla categoria, dalla classifica e dalla condizione". Bocche tappate pure allo staff tecnico: il presidente Russo ha vietato a mister Cornacchini di tenere la consueta conferenza stampa della vigilia, privando così il tecnico fanese della possibilità di far conoscere il suo pensiero sul derby e di invitare la città a stringersi intorno alla squadra. Di sicuro non ci saranno Kalombo, Coulibaly, Serges infortunati.

COSÌ IN CAMPO, stadio "Mancini", ore 14,30.

Alma Juve Fano (3-5-2): Guerrieri; Mancini, Tomassini, Riggioni; Pensalfini, Malshi, Urbinati, Gonzalez, Allegrucci; Brunetti, Padovani. A disp. Piersanti, Dubaz, Saponaro, Ricci, Giuli, Antonioni, Zanni, Roberti, Pierfederici. All. Cornacchini.

Forsempronese 1949 (4-4-2): Marcantogni; Pandolfi L., Urso, Rovinelli, Calvosa; Palazzi, Pandolfi R., Procacci, Fraternali; Casolla, Fagotti. A disp. Amici, Camilloni, Pierpaoli, Chiarucci, Germinale, Battisti, Aguzzi, Tagnani. All. Fucili.

Arbitro: Marco Menozzi di Treviso, assistenti Michele Pagano di Brescia e Matteo Cappelletti di Lodi.