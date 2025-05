Primo congresso dei Civici Fano. Giuseppe Palermo è eletto presidente

E’ Giuseppe Palermo il presidente di Civici Fano: è stato eletto ieri al termine del primo congresso del movimento fanese dei Civici Marche che si è svolto a Palazzo Martinozzi. Presenti il sindaco Luca Serfilippi, il presidente di Aset Giacomo Mattioli e i segretari e i rappresentanti dei partiti di maggioranza. "Noi – ha ribadito – il consigliere regionale Giacomo Rossi, affiancato dal consigliere comunale Kristian Forti e dall’assessore Loredana Maghernino – portiamo avanti la politica dei cittadini scontenti e dei territori depotenziati". E per dare il loro contributo concreto alla guida della città in un rapporto di lealtà con il sindaco Luca Serfilippi, i Civici Fano hanno presentato dieci proposte: acquisto da parte del Comune o Aset di contenitori da 1000 litri per la raccolta delle acque nell’ottica del risparmio idrico delle famiglie; richiesta a Rfi di riqualificazione della stazione ferroviaria e del potenziamento delle fermate; rilancio delle attività commerciali del centro; attivazione dell’‘App di Quartiere’; potenziamento dei servizi igienici; attivazione del ‘baratto amministrativo’ per i cittadini con reddito molto basso per lo svolgimento di lavori utili in cambio di sconti sulle tasse; attivazione del ‘controllo del vicinato’; istituzione di alcune Deco (Denominazione comunale di origine), per piatti e prodotti tipici; progetto contro l’abuso di smartphone tra i giovanissimi; proposte su Casa Archilei, di cui Forti è presidente.

