Pro loco, Davide Zattini eletto nuovo presidente all’unanimità

Nei giorni scorsi è stato rinnovato il consiglio della Pro loco Città di Meldola. Infatti a seguito delle dimissioni, per motivi di lavoro, del presidente Omar Selvi, Davide Zattini (gestore dell’agriturismo Le Vigne) è stato eletto all’unanimità alla guida dell’associazione fino al 2027. Il consiglio è così composto, oltre al presidente: Roberto Pagani (vicepresidente); Gianluca Orioli (segretario); Adamo Simei (tesoriere); consiglieri: Fabrizio Agresti; Stefano Fantuzzi; Gennaro Sisto; Tonino Strollo; Stefania Zaccarelli, Cesare Pezzi e Omar Selvi che si è messo nuovamente a disposizione del neo consiglio. "La Pro loco è una delle più importanti realtà del volontariato meldolese, da anni impegnata per la Città, al fianco dell’Amministrazione – si legge nella nota diffusa – organizzando eventi e momenti che promuovo il nostro territorio, le sue eccellenze e quella socialità di cui ogni comunità ha bisogno. L’Amministrazione Comunale nel ringraziare tutti i volontari che dedicano tempo a Meldola augura al neo presidente Davide Zattini, al consiglio e a tutti i volontari dell’associazione buon lavoro per il futuro".

o.b.