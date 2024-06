Pronta la giunta,. Solazzi al Bilancio

Giunta 2024-2029 pronta e già operativa a Monte Porzio. Il nuovo primo cittadino Marco Moscatelli ha nominato accanto a sé nell’esecutivo Sonia Capoccia e l’ex presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Vittoriano Solazzi. Capoccia ha ottenuto la carica di vicesindaco e le deleghe a sanità, istruzione, politiche educative, servizi sociali, politiche per l’infanzia e per la terza età. Solazzi, che è stato anche sindaco di Mondolfo, si occuperà di bilancio, programmazione finanziaria e del personale.

"Al bilancio ci voleva un’assessore d’esperienza – sottolinea Moscatelli – perché Monte Porzio è reduce da una procedura di riequilibrio finanziario e con Vittoriano Solazzi siamo in ottime mani. Insieme a lui ho voluto in giunta Sonia Capoccia, attribuendole il ruolo di mia vice, perché si tratta di una giovane molto capace e desiderosa di impegnarsi. Il sottoscritto – aggiunge – seguirà direttamente l’urbanistica, i lavori pubblici, il decoro urbano, la protezione civile e i rapporti esterni con enti e istituzioni". Accanto ai membri dell’esecutivo, avranno una parte attiva anche gli altri consiglieri di maggioranza: "Siamo una squadra ed è prezioso il contributo di tutti – conferma Moscatelli -. Per questo ho assegnato a Federico Falchetti le deleghe a sviluppo economico, commercio, artigianato e turismo; a Matteo Bugugnoli quelle alla sicurezza, alla viabilità e allo sport; a Diego Anniballi quelle all’agricoltura, all’ambiente, alla digitalizzazione e alle politiche giovanili; a Daniele Biagioli le deleghe alla promozione del territorio, al turismo e all’associazionismo; e a Ombretta Ghironzi quelle alla cultura, al patrimonio artistico, alle biblioteche, alle pari opportunità e alla formazione professionale".

Passando al concreto dell’azione amministrativa, il sindaco puntualizza: "Siamo determinati a risolvere i problemi di questo Comune. Nei primi 100 giorni attiveremo i ‘punti sanità’, con due infermiere professionali volontarie nei locali degli ambulatori dei medici di base di Monte Porzio e Castelvecchio; prolungheremo la durata dei centri estivi per bambini e ragazzi, mantenendoli attivi fino a metà agosto, così da fornire una miglior risposta alle famiglie; e partiremo immediatamente con le operazioni di pulizia generale e decoro urbano, che dovranno diventare continuative".

