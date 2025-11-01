"Pronti a ricorrere al Tar contro la variante"

"Pronti a rivolgerci al Tar se la variante non sarà bloccata". Prosegue la battaglia dell’associazione ‘Airone’ al fianco del comitato cittadino ‘Via Cerquelle’ contro il procedimento per la trasformazione da residenziale a industriale dell’area di 6 ettari di Postavecchia-Cerquelle, ubicata sul territorio di Colli al Metauro ma circondata su tre lati dal territorio di Lucrezia di Cartoceto, che renderebbe possibile la costruzione di un opificio di 30mila metri quadrati. "A sole due settimane dalla prima, il nostro legale Tommaso Golini ha provveduto a inviare una seconda diffida al Comune di Colli, che contiene ulteriori osservazioni contrarie alla variante, e se anche questo atto formale rimarrà inascoltato proseguiremo la lotta fino al Tribunale amministrativo regionale", evidenzia il presidente di Airone Davide Ditommaso.

Non esiste nessuna motivazione in grado di giustificare questa modifica al Prg – prosegue –, la quale avrebbe come unico effetto quello di far crollare la qualità della vita dei vicini residenti. Il Comune di Colli al Metauro ha già a disposizione oltre 40mila metri quadrati di terreno con destinazione industriale in aree lontane dai centri abitati. Non può quindi procedere a crearne ancora, soprattutto se questo va a scapito dei residenti di Lucrezia. La mobilitazione popolare che si è creata intorno a questa vicenda è emblematica di come l’amministrazione di Colli si stia muovendo in maniera quanto meno anomala, non avendo provveduto a informare preventivamente tutti i portatori di interesse legittimo e continuando a sottrarsi al confronto coi cittadini".

Nel nuovo atto formale inviato da Airone si segnala, in particolar modo, l’incongruenza urbanistica della variante, poiché la destinazione industriale è incompatibile con la pianificazione del Comune di Cartoceto ed è contraria al principio di separazione tre aree residenziali e industriali; le criticità che si determinerebbero per la viabilità; e il "mancato rispetto della normativa che impone in simili procedure di ascoltare tutti coloro che hanno interessi legittimi, tra i quali i cittadini che abitano i zona. Ben 1.617 quelli che risiedono in un raggio inferiore ai 500 metri dall’area in questione e 3.137 quelli entro il chilometro". "Noi – conclude Davide Ditommaso - siamo determinati a bloccare questa variante e se necessario ribadisco che ci rivolgeremo anche al Tar".

Sandro Franceschetti