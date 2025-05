Pronti altri sei ’Bellissimi d’Italia’ in partenza per la finale a Salerno

Fano ha scelto altri 6 ’Bellissimi’ che andranno di diritto alla finale nazionale che si terrà nel mese di settembre a Pisciotta, in provincia di Salerno. Sabato scorso all’Agriturismo Ristorante La Grotta, si è svolta la 2^ selezione regionale del concorso nazionale ‘I Bellissimi d’Italia’. Nato nel 2007 il concorso dà la possibilità a tutti di poter calcare la passerella, anche a chi ha delle piccole disabilità. È, infatti, aperto sia a bambini a partire dai 4 anni, sia a uomini e donne di qualsiasi età; ognuno concorre nella propria categoria. Non conta solo l’aspetto fisico, ma ciò che si riesce a trasmettere in passerella. Agente per la Regione Marche è Silvana Facchiano. Ecco i nomi dei vincitori di ogni categoria. Categoria Miss: Adelina Mozdrogan; Lady Junior: Marisa Ronca; Lady: Alessia Zuccaro; Over Donne: Ivana Cappelli; Mister: I° classificato Salah Eddaroua; 2° Cristian Cirella.

Durante la serata i concorrenti hanno indossato abiti eleganti, costumi, borse, cappelli, occhiali da sole e da vista resi disponibili dai partners ufficiali del concorso: ’Non Solo Moda’ di Maria Savino e ’Ottica Costa’ che hanno i negozi a Cuccurano. Lo spettacolo, inoltre, è stato arricchito da una dimostrazione di Aikido, fatta da Cesare Sampaolesi, vincitore della prima selezione regionale, e da un numero di Burlesque. Il dj Roberto Farinelli ha selezionato le musiche che hanno accompagnato i passi dei concorrenti. Fotografo ufficiale: Daniele Ruggieri. Vizzo.it ha fornito le maglie con il logo ufficiale de I Bellissimi d’Italia che sono state indossate durante la sigla ufficiale realizzata dal maestro d’orchestra Enzo Campagnoli. In giuria, Loredana Semeraro, Bellissima d’Italia Over Lady 2024, Laura Bricca, avvocato, Vittoria Fiorelli, giovane estetista che opera a Cuccurano, così come Luana De Carlo, co founder Wash the world, impegnata nel ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente, Giuseppe Costa, consigliere comunale. Presidente di giuria, Salvatore Caputo, cardiologo. Sono aperte le iscrizioni per la terza selezione. L’iscrizione al concorso è gratuita. Per info e iscrizioni: 339 4765657.

l. d.