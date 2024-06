Proroga a Feronia, parte l’esposto

Un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica in merito alla proroga di un anno concessa il 24 luglio 2023 dalla Provincia di Pesaro e Urbino a Feronia srl per l’inizio dei lavori di realizzazione del biodigestore di Barchi, senza la quale il procedimento si sarebbe chiuso con il nulla di fatto appena due giorni dopo. L’hanno sottoscritta 7 cittadini di Terre Roveresche e Mondavio aderenti al Comitato a Difesa del Territorio e il loro avvocato Raffaela Mazzi ha provveduto a inoltrarla nella giornata di ieri. A illustrare l’atto, alla presenza dei firmatari e del legale, sono stati l’altra sera il portavoce del comitato Mauro Biagioli e il tecnico incaricato Alfredo Sadori, i quali hanno messo in evidenza che l’esposto-denuncia ha l’intento di rappresentare alla magistratura che la ditta ha richiesto e ottenuto il differimento dell’inizio lavori fino al 30 giugno 2024 (e quindi dispone ancora di un mese di tempo per poterli cominciare) sulla base di motivazioni che si sono rivelate non veritiere. "Feronia – hanno rimarcato Biagioli e Sadori – ha chiesto la proroga l’11 luglio 2023, a soli 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo per iniziare i lavori, con la motivazione di poter partecipare alle procedure competitive per accedere agli incentivi stabiliti dal Decreto Ministeriale 2022, e la Provincia gliel’ha concessa in tempi record. Sta di fatto, però, che essendo stato autorizzato entro il 31 dicembre 2022, il biodigestore di Barchi poteva accedere agli incentivi del 2018, più vantaggiosi di quelli stabiliti quattro anni dopo; pertanto la proroga è fondata su presupposti non veritieri e la Provincia avrebbe dovuto negarla, procedendo a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione per mancato inizio dei lavori già dal 26 luglio 2023". Biagioli e Sadori hanno aggiunto: "Tutto ciò trova riscontro nel fatto che la ditta non ha mai partecipato alle gare per gli incentivi fissati dal DM 22 invocato in sede di istanza di proroga, anche perché se l’avesse fatto avrebbe perso la possibilità di usufruire degli incentivi ben più rilevanti del DM 18. In definitiva, la proroga, oltre ad evitare la decadenza dell’autorizzazione, ha consentito a Feronia di mantenere il regime di incentivazione più favorevole". "Il nostro – ha concluso Mauro Biagioli – è un atto doveroso, che va a segnalare fatti che potrebbero configurare delle responsabilità". Presente alla sottoscrizione del documento anche il sindaco Antonio Sebastianelli che segnalerà le incongruenze oggetto dell’esposto al Gse, che è l’organismo incaricato di valutare ed erogare gli incentivi.

Sandro Franceschetti