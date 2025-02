Prove generali di rivoluzione viabile. Domani primo test con il Carnevale

di Tiziana Petrelli Domenica la viabilità di Fano cambierà radicalmente per il Carnevale, ma questa non è solo una misura per agevolare la manifestazione: è un test per il futuro assetto urbano della città. Il sindaco Luca Serfilippi ha infatti chiarito che queste modifiche servono anche a valutare il traffico in vista del nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT). La principale novità riguarda la creazione di una sorta di maxi-rotatoria che ingloberà un intero quartiere. Il flusso delle auto verrà infatti organizzato attorno a via Roma, via Palazzi, via 4 Novembre e via dell’Abazia (che diventa così a doppio senso), creando un percorso circolare che sarà attentamente monitorato per verificare la fluidità del traffico. "Abbiamo deciso di utilizzare il Carnevale per sperimentare questa soluzione – ha spiegato Serfilippi –. L’obiettivo è valutare come il traffico si distribuisce prima e dopo la manifestazione e trarre indicazioni utili per il futuro della viabilità cittadina". Un’altra innovazione riguarda via IV Novembre, il cui senso di marcia sarà invertito, passando da monte-mare a mare-monte nel tratto tra via Montegrappa e via dell’Abazia. "Questa scelta è frutto di segnalazioni dei residenti – ha sottolineato il sindaco – che lamentano il passaggio di numerosi mezzi pesanti in zone residenziali. La sperimentazione ci aiuterà a capire se questa può essere una soluzione da adottare anche stabilmente".

Un’altra importante novità riguarda il parcheggio della Caserma, che negli anni scorsi veniva completamente svuotato. Quest’anno, invece, solo la parte più vicina a viale Gramsci sarà riservata alle forze dell’ordine, 100 posti auto mentre i restanti due terzi resteranno a disposizione dei residenti. "È un segnale di attenzione verso chi vive in centro – ha spiegato Serfilippi –. Naturalmente le auto non potranno essere spostate durante la giornata, ma abbiamo previsto un’uscita di emergenza vigilata in via Bixio". La viabilità del centro subirà altre variazioni significative. Via dell’Abazia tornerà a doppio senso di marcia per tutte le domeniche di Carnevale, una scelta che non si vedeva dagli anni ‘90. Inoltre, la ZTL di via Nolfi Nord sarà temporaneamente sospesa per facilitare l’uscita delle auto dal centro storico. Un miglioramento importante riguarda via Palazzi, dove la sosta sarà consentita, a differenza degli anni scorsi. Rimarranno invece invariati i divieti lungo il percorso del Carnevale, in particolare su viale Gramsci, via Negusanti, via Garibaldi e le strade limitrofe. Per quanto riguarda i parcheggi, il Vittoria Colonna dovrà essere completamente liberato, così come via Tomassoni, destinata ai bus, e il parcheggio di viale Kennedy, riservato ai camper.

Per chi arriva da fuori città, sarà attiva la navetta dal parcheggio del Fano Center, con fermata in via Piave e ritorno attraverso via Aporti. "Abbiamo previsto corse ogni 15 minuti – ha precisato l’assessore Alessio Curzi – ma se l’affluenza sarà alta, metteremo a disposizione un mezzo aggiuntivo per garantire un servizio efficiente". Queste modifiche alla viabilità non si limitano alle sole domeniche di Carnevale, ma fanno parte di una visione più ampia. "Non è un esperimento fine a sé stesso – ha concluso il sindaco, affiancato dalla dirigente del Servizio Ilenia Santini –. Stiamo studiando diverse ipotesi per ridurre il traffico in centro e migliorare la viabilità complessiva. Il Carnevale ci offre l’opportunità di testare soluzioni che potrebbero diventare permanenti". L’amministrazione comunale ha predisposto volantini informativi che saranno distribuiti ai residenti per spiegare le modifiche nel dettaglio. Inoltre, il personale della Polizia Locale sarà presente nei punti più critici per garantire la sicurezza e gestire il flusso del traffico.