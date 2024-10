Psicologia sportiva al Tennis club

PERGOLA

Domani al Tennis Club ‘Bruno Melandri’ di Pergola si terrà l’open day di un progetto di psicologia sportiva. L’appuntamento è dalle 16,30 nella sede del glorioso sodalizio. A spiegare di cosa si tratta è l’ideatrice del progetto Elisabetta Biagini (foto), che da oltre un anno collabora come istruttrice del Club: "Il progetto sarà seguito dallo psicologo Angelo Vicelli. I ragazzi verranno coinvolti in esercitazioni pratiche, con l’obbiettivo di lavorare su tematiche quali la gestione delle emozioni, la concentrazione e l’intelligenza agonistica, la gestione dell’aggressività e altre aree importanti che emergeranno durante gli incontri, estesi ai genitori, agli allenatori e ai dirigenti, per stimolare riflessioni, discussioni e confronto su tematiche educative. Il resto del lavoro sarà svolto con il team della società, istruttori e allenatori". Biagini aggiunge: "La psicologia sportiva è un aspetto fondamentale per qualsiasi atleta e sono contenta che anche il locale Gs Volley, grazie all’interessamento del vicepresidente Nazzareno Dallago, abbia aperto le porte al progetto".