Pulmini parcheggiati a Tre Ponti, altro caso

di Tiziana Petrelli

In questo momento 14 pullmini di una azienda privata, sostano gratuitamente e senza titolo su un suolo di proprietà comunale, che l’amministrazione pubblica ha dato in locazione alla Cooperativa Tre Ponti il 29 giugno 2018 tramite un regolare contratto. Ma per svolgerci "attività sociali". Viene da chiedersi quindi come mai il Comune di Fano permetta questo tipo di utilizzo improprio di un suo bene, di fatto agevolando una sola azienda a discapito di tutte le altre operanti nel medesimo settore, che devono alloggiare i propri parco mezzi in terreni privati, accollandosi le spese: affitto, Tari e le utenze di acqua e luce. Ma andiamo per gradi.

A godere di questo privilegio di cui, ad oggi, nessuno in Comune ha saputo spiegarci il motivo, sono i mezzi della ditta ‘Fano Noleggi’, dell’ex assessore alle Attività economiche Etienn Lucarelli (che ne è anche amministratore unico) e del suo socio Gino Bartolucci, che da oltre 30 anni è presidente della cooperativa Tre Ponti. Questi 14 pullmini di Fano Noleggi (il numero dei mezzi di proprietà della ditta lo desumiamo dall’ultimo bilancio aziendale depositato alla Camera di Commercio) sono parcheggiati tutti sotto una tettoia, installata nel parcheggio antistante l’edificio che Bartolucci, in qualità di legale rappresentante della cooperativa, da anni gestisce e fa crescere pagando un canone di locazione di appena 841,66 euro mensili al Comune (rinnovato lo scorso 1 luglio, con canone alzato a 943,22 euro mensili).

La ditta Fano Noleggi srl semplificata, è stata costituita con atto notarile il 28 febbraio 2018. L’attività è partita quell’anno, con 5 mezzi e un mutuo di 50mila euro acceso da Bartolucci con la Bcc. L’anno dopo un secondo mutuo è stato acceso, con il medesimo istituto bancario, del valore di 40mila euro "per l’acquisto di nuovi mezzi". Tutti sempre parcheggiati a Tre Ponti. Perché nonostante la sede legale dell’impresa di "noleggio pullmini senza conducente" sia in via di Villa Uscenti 13/A, quella operativa (indicata sul sito aziendale) è sempre stata in via Chiaruccia 16. Nessuno però in tutti questi anni ha mai segnalato l’anomalia. Eppure ai consiglieri comunali 5 Stelle arrivarono subito le rimostranze dei tassisti, come abbiamo riferito sul Carlino il 15 e 18 ottobre scorso.

Sono quindi ben 7 anni che l’amministratore unico Lucarelli parcheggia il suo parco mezzi aziendali alla coop Tre Ponti. Per 6 di questi anni, Lucarelli è stato l’assessore alle Attività economiche del Comune di Fano, proprio quell’amministratore pubblico che avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle norme di mercato in tema di "concorrenza sleale". Colui che avrebbe dovuto, come si legge sul sito del Comune: "affrontare e risolvere le segnalazioni e le denunce relative a irregolarità o abusi nel settore commerciale, adottando i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle disposizioni normative e tutelare gli interessi dei cittadini e dei consumatori".

"E’ questo il motivo per cui noi - in estrema sintesi quanto ci hanno rivelato i suoi competitor aziendali Valeria Manna, Marilena Ciacci, Davide Piccioli e Giovanni Garbatini -, non abbiamo mai denunciato quella che avvertivamo come una palese concorrenza sleale. Noi per alloggiare i nostri mezzi paghiamo in media mille euro al mese, più 1500 annui di Tari, acqua e luce. Un costo di gestione che loro invece non hanno". A spanne un risparmio di oltre 15mila euro l’anno per Fano Noleggi. Non poco rispetto ai bilanci della concorrenza, che nel 2023 andavano dai 47.768 ai 97.422 euro. Mentre quello di Fano Noleggi, nello stesso anno, viaggiava intorno ai 164.091 con un incremento del +478% di fatturato nel triennio 2020/2023. La media dell’incremento dei competitor nello stesso periodo è invece del +290%.