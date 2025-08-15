Punto Salute vicino all’ambulatorio del dottore

A San Costanzo nascerà nei prossimi mesi un ‘Punto Salute’. Qualcosa di simile all’ambulatorio infermieristico inaugurato di recente a Monte Porzio, ma con l’ulteriore aspetto che sarà realizzato a fianco dell’ambulatorio del medico di medicina generale (Antonio Scardino) e sarà funzionante, in tutti gli orari di quest’ultimo, oltre che in altre fasce giornaliere. La sede stabilita, dove sono già iniziati i lavori di installazione, è quella dell’edificio di proprietà comunale di viale Della Libertà dove è già presente l’ambulatorio del dottor Antonio Scardino.

Negli ultimi giorni sul posto è stato effettuato un sopralluogo da parte del sindaco Domenico Carbone e del consigliere regionale Nicola Baiocchi, presidente della Commissione Sanità delle Marche, per verificare lo stato dei lavori per rendere il locale pienamente funzionale e accogliente. "In un solo anno abbiamo trasformato questi locali – ha detto il primo cittadino Carbone -. Sostituendo tutte le grondaie pericolanti, cambiando gli infissi esterni per ridurre sprechi energetici, realizzando un bagno per disabili per garantire l’accessibilità a tutti. A breve interverremo anche sull’asfalto del piazzale. Dopo troppi anni, riportiamo un presidio sanitario fisso e continuativo in paese: un impegno preso in campagna elettorale che oggi diventa realtà. Questo significa dare risposte concrete ai cittadini. Ringrazio la Regione Marche e in particolare il presidente di commissione Baiocchi per aver creduto da subito in questa iniziativa, e l’Azienda Sanitaria per la piena collaborazione". L’assessore ai servizi sociali Gessica Vitali ha aggiunto: "Un Punto Salute qui significa più vicinanza, più sicurezza e meno spostamenti per i nostri cittadini, soprattutto per anziani e famiglie. È un passo avanti fondamentale per garantire un’assistenza capillare e di qualità".

Baiocchi, da parte sua ha espresso soddisfazione: "Non rappresenta solo un luogo, ma un’idea di sanità che parte dai territori e arriva fino alle persone. La sanità di prossimità non è uno slogan. E’ una scelta politica precisa, che porta cure e servizi vicino a chi ne ha più bisogno. Con il Comune e l’Azienda Sanitaria abbiamo dimostrato che, quando c’è volontà, i risultati arrivano". Il nuovo Punto Salute sarà operativo nei prossimi mesi, consolidando la presenza dei servizi sanitari nel territorio e migliorando l’accesso alle cure per tutti i cittadini.

Sandro Franceschetti