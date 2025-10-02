Pusher albanese fermato e rimpatriato in 24 ore

Un giovane pusher albanese in trasferta in Italia è stato fermato martedì a Fano con la droga nascosta in macchina. La Volante del Commissariato di Fano lo ha sorpreso alle 11,30 in piazzale Amendola, al Lido, durante un controllo: alla vista della pattuglia si è agitato e il suo nervosismo ha insospettito gli agenti. Dalla perquisizione sono spuntate 12 dosi di cocaina pronte per lo spaccio, circa 500 euro in contanti e delle sim card (foto). Non solo: sotto il telaio dell’auto era stato fissato con una calamita un tubicino metallico usato come nascondiglio per la droga. L’uomo, arrivato in Italia ad agosto, non aveva un domicilio dichiarato. Viaggiava a bordo di una macchina a noleggio presa a Roma. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la pena accessoria dell’espulsione: il giovane è stato accompagnato nel pomeriggio ad Ancona e imbarcato sul volo delle 17,40 per il rientro in Albania. Prosegue intanto l’attività di contrasto allo spaccio da parte della Polizia. I controlli mirati hanno già portato a diversi arresti di albanesi che operano con il modello "mordi e fuggi": brevi soggiorni, auto a noleggio, dosi già pronte e nessun legame con il territorio.

ant. mar.