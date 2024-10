Pusher speronò l’auto della Polizia. Condannato

Aveva speronato l’auto della polizia nel parcheggio di Falcineto, a Bellocchi. Ed era stato trovato con 65 grammi di cocaina. Ieri è stato condannato a 3 anni e 2 mesi con riconoscimento delle attenuanti generiche per spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ la decisione presa dal giudice del tribunale di Pesaro, con rito abbreviato, per un 24enne albanese, difeso dall’avvocato Matteo Rondina, arrestato a maggio. Il giovane alloggiava in un bed&breakfast a Lucrezia. Gli agenti lo avevano trovato con addosso 5 grammi di cocaina. Sul tavolino della sua stanza al b&b gli inquirenti avevano trovato anche tre grammi di cocaina e, da un controllo più approfondito, i poliziotti hanno recuperato anche altri 52 grammi di polvere bianca nascosti in un vano di passaggio delle tubature chiuso da un pannello. Il gestore era ignaro di tutto. Per il pusher era stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno. Per un paio di mesi lo ha fatto per poi sparire. Questo ha provocato un aggravamento della misura cautelare. Il giudice, infatti, aveva disposto la custodia in carcere. Ma il 24enne si è reso irreperibile.