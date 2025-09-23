Quaderni e penne per tutti: la Croce Rossa aiuta le famiglie

Un gesto concreto per garantire a tutti i bambini la possibilità di affrontare la scuola con dignità. Sabato mattina al Codma la Croce Rossa Italiana – Comitato di Fano ha organizzato una giornata di distribuzione di materiale scolastico destinata alle famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla raccolta promossa nelle scorse settimane davanti ai supermercati Coop e Conad, dove i cittadini hanno donato quaderni, penne, colori ed evidenziatori. "Abbiamo voluto ricreare per le famiglie la sensazione di entrare in un supermercato e scegliere ciò che serviva davvero – spiega il presidente Fabio Pulejo –. È stato bello vedere che nessuno ha esagerato: tutti hanno preso con responsabilità quello di cui avevano bisogno. Il clima era sereno, senza imbarazzo". In magazzino si sono presentate una decina di famiglie, in prevalenza italiane, accolte da sei volontari Cri. Accanto a Pulejo anche il delegato all’area Inclusione sociale e migranti Jomar Coquia e la referente dell’Emporio solidale Lisa Pucci. Il materiale non è terminato e verrà fissata un’altra giornata di distribuzione. Intanto è in partenza il corso base per nuovi volontari, in programma martedì 7 ottobre alle 21 alla sala polivalente di Gimarra, con iscrizioni sul sito crifano.it.

Tiziana Petrelli