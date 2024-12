Quando le donne raccontano

Oggi alle 16,30 l’associazione ‘Monte Porzio Cultura’, con il patrocinio del Comune, presenterà all’hotel ‘Ausonia’ la quinta e ultima edizione del libro ‘Al femminile, donne che raccontano’, con la presenza di alcune delle autrici. "Come per le precedenti quattro edizioni – spiega il presidente di ‘Monte Porzio Cultura’, David Guanciarossa -, il libro contiene poesie e racconti scritti da donne di età compresa dai 12 anni agli ‘anta’, sia di Monte Porzio che dei comuni vicini. Sarà l’occasione per conoscere meglio il mondo delle scrittrici che oggi è sempre più presente nell’editoria".