Quando l’inclusività prende il sopravento

Primo appuntamento, oggi, per "Vela No Limits", l’iniziativa promossa dalla Lega navale italiana di Fano per le persone con disabilità. Le prime a salire a bordo di Malupa 5.0, la barca a vela messa a disposizione dalla Fabbrica dei Sogni di Senigallia, saranno le ospiti di Casa Serena. Sabato 28 sarà la volta dei giovani del gruppo Road Runners, mentre domenica 29 si imbarcheranno le ragazze e i ragazzi autistici dell’associazione Omphalos. "Un’occasione – ha spiegato il presidente della sezione fanese della Lega navale italiana Roberto Beccabunca – per far vivere il mare, sentire la brezza del vento e ascoltare il rumore delle vele ai giovani delle diverse associazioni". Un’iniziativa che oltre all’impegno della Lega navale, che mette a disposizione i suoi istruttori, prevede la collaborazione di diversi soggetti, tra cui la Cri di Fano e Pesaro e la protezione civile per la sicurezza, ma anche Marina Service che ha trasferito l’imbarcazione da Senigallia a Fano, il Bar J che offrirà la colazione, lo Chalet del Mar che offrirà il pranzo al termine della mattinata. Presente alla conferenza anche l’associazione Genitori Sindrome di Williams.

An.Mar.