Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaQuando Pippo lanciò la città in tivù. Dalla Fano dei Cesari al Carnevale
20 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Quando Pippo lanciò la città in tivù. Dalla Fano dei Cesari al Carnevale

Quando Pippo lanciò la città in tivù. Dalla Fano dei Cesari al Carnevale

La promosse due volte di seguito nella stagione di ’Domenica In’ dell’inverno 1991-1992 e se ne innamorò

Ecco Baudo mentre presentava in studio il concorrente fanese Gianfranco Attili, chiamato a diventare il primo «viaggiatore» di un ciclo che partiva proprio dalla via Flaminia. Attili, allora 35enne, affrontò prove spettacolari come la corsa delle bighe, riuscendo a completare il percorso in 35 secondi

Ecco Baudo mentre presentava in studio il concorrente fanese Gianfranco Attili, chiamato a diventare il primo «viaggiatore» di un ciclo che partiva proprio dalla via Flaminia. Attili, allora 35enne, affrontò prove spettacolari come la corsa delle bighe, riuscendo a completare il percorso in 35 secondi

Per approfondire:

di Tiziana PetrelliC’è un filo che lega la città della Fortuna al conduttore più amato della televisione italiana. Un legame che nasce in diretta Rai, tra bighe che sfrecciano al Pincio e maschere di gommapiuma che danzano negli studi di via Teulada, e che negli anni si trasforma in affetto autentico, fino a un investimento concreto nelle terme di Carignano. Pippo Baudo, con il suo carisma, seppe accendere i riflettori su Fano come pochi altri hanno fatto, promuovendola due volte di seguito nella stagione di Domenica In dell’inverno 1991/1992, quando portò in tutta Italia la Fano dei Cesari e il Carnevale dell’Adriatico.

La prima tappa fu il 27 ottobre 1991, in un collegamento che trasformò nuovamente il Pincio di Fano in un’arena romana. Aurighi, senatori, gladiatori e danzatrici accompagnarono la narrazione dell’inviata Rai Lolita Morena, mentre in studio Baudo presentava il concorrente fanese Gianfranco Attili, chiamato a diventare il primo "viaggiatore" di un ciclo che partiva proprio dalla via Flaminia.

Attili, allora 35enne, affrontò prove spettacolari come la corsa delle bighe, riuscendo a completare il percorso in 35 secondi. "Fu un’esperienza bellissima – racconta oggi Attili, 69 anni, ex bibliotecario dell’Archivio di Stato –. Non avevo più vent’anni, ma mi trovai a vivere un’avventura unica, organizzata alla perfezione. Si partiva da Fano e si arrivava in studio a Roma, passando per Fermignano, Gualdo Tadino e altre tappe con giochi e sfide".

Alla fine Attili vinse 39 milioni di lire in polvere d’oro: "Li ricevetti in gettoni d’oro – ricorda – e fu emozionante. Ho ancora conservato le foto e i ritagli di giornale di quei giorni". Ma più della vincita, rimase l’incontro con Pippo Baudo. "Era un professionista instancabile – dice Attili –. Essendo il primo concorrente, feci da cavia stando a Roma con lui per tre-quattro giorni: lo vidi al lavoro e non smetteva mai di controllare tutto, dai quiz alle scenografie, dai balletti alle luci. Con noi concorrenti fu cordiale e umano: pranzammo insieme più volte e sapeva metterti a tuo agio. La sua empatia era parte della sua grandezza".

Il successo di quella puntata spinse Baudo a tornare a Fano con le telecamere della Rai. Nel febbraio 1992, accese infatti i riflettori sul Carnevale, portando in tutta Italia i carri allegorici e il getto dei dolciumi. Era evidente che Fano lo avesse conquistato: nei suoi racconti e nelle sue scelte televisive emergeva un’attenzione sincera verso il territorio e le sue tradizioni popolari. Un amore che non si esaurì con la televisione. Qualche anno più tardi, a metà degli anni Novanta, Baudo tornò a legarsi alla città in maniera ancora più concreta, entrando come socio – seppur con una quota minima – nella compagine guidata dalla famiglia Berloni che rilevò le Terme di Carignano, situate tra Fano e Pesaro.

L’idea era quella di rilanciare il complesso termale grazie anche alla sua popolarità, ma le difficoltà burocratiche e gli ostacoli amministrativi posero presto fine al progetto.

Rimane però il segno di un coinvolgimento che dimostra quanto il rapporto tra Baudo e la città fosse più di una parentesi televisiva. A distanza di oltre trent’anni, la morte di Pippo Baudo riporta alla memoria quella domenica d’ottobre del 1991, un ricordo che oggi rivive nelle parole di Gianfranco Attili e che lega per sempre la città della Fortuna a un gigante della televisione italiana.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CarnevalePippo Baudo