Quartieri, destra e sinistra litigano sulla composizione dei consigli

"Sono 11 per la maggioranza 4 per l’opposizione". Questa la proposta che il centrodestra potrebbe proporre alla minoranza consiliare per completare la composizione dei 10 consigli di quartiere, formati ciascuno da 20 consiglieri. Dopo l’estrazione a sorte dei primi 50 (5 per ogni consiglio), ora vanno decisi i criteri per l’elezione in consiglio comunale degli altri 150 (15 per ciascun quartiere). Pd, Fano Cresce, In Comune e M5S, per assicurarsi che la minoranza sia rappresentata, hanno avanzato la proposta che 9 consiglieri siano di scelta della maggioranza e 6 della minoranza "nel rispetto degli equilibri del 60-40% del consiglio comunale". Se si esclude la ‘Fano che vogliamo’ formata dai consiglieri comunali Stefano e Lorenzo Marchegiani che non parteciperanno al voto, dal centrodestra fanno notare "che i rapporti di forza all’interno del consiglio comunale sono di 72% a 28 e quindi la proposta dell’opposizione non può essere accolta".

Stefano Marchegiani ha confermato "che il suo gruppo non parteciperà alla seduta dedicata ai consigli di quartiere, lui e Lorenzo Marchegiani non saranno presenti in aula: per noi i consiglieri andavano scelti tramite elezione". Della spartizione dei consiglieri di quartieri il centrodestra ha discusso lunedì sera in una riunione tra i segretari. Ovviamente la proposta dell’opposizione non convince tutti, soprattutto la Lega che non ha alcuna intenzione di "cedere" il controllo dei quartieri alle forze di minoranza. Sempre nel centrodestra c’è chi fa notare "come i sorteggi, in alcuni consigli, abbiano già favorito la minoranza. Per i consigli di quartiere non hanno fatto nulla per 10 anni e adesso voglio anche gestirli?"

Durante la riunione del centrodestra sarebbero emerse delle controproposte: 10-5 o 11-4. Quest’ultima, con 11 consiglieri scelti dal centrodestra e 4 all’opposizione con ogni probabilità, sarà proposta nell’incontro di oggi con tutti i capigruppo del consiglio comunale. Poi si dovranno decidere anche le modalità di voto. Qualcuno suggerisce la votazione limitata: nel caso fosse accolta la proposta del 72-28%, i consiglieri di maggioranza non potrebbero esprimere più di 11 preferenze e i consiglieri di minoranza non più di 4. Invece con il voto separato si farebbero votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati.

Anna Marchetti