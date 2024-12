Quattordici milioni di lavori pubblici. Dal ponte al restyling dello stadio

Tra opere in corso che verranno terminate e altre che prenderanno il via, sarà un 2025 nel segno di importantissimi lavori pubblici, per un totale di quasi 14milioni di euro. E’ emerso ieri dalle parole del sindaco Nicola Barbieri e della sua maggioranza, alla presentazione del bilancio di previsione che approderà in consiglio domani alle 18,30.

Nel novero dei cantieri già operativi e che si concluderanno nei prossimi 12 mesi ci sono il ponte ciclopedonale alla foce del Cesano (realizzato e finanziato dalla Regione con 4,5milioni, che sarà inaugurato in primavera); la riqualificazione del campo sportivo di Marotta, sul quale il Comune ha investito 940mila euro; il nuovo asilo nido comunale a Centocroci, (1milione e 848mila euro dal Pnrr); e la riqualificazione dell’Abbazia di San Gervasio, che dovrebbe terminare a primavera e ha un costo di 100mila euro, 90mila dei quali arrivati dal governo centrale.

Tra i lavori che verranno completati nel 2025 il sindaco ha citato anche "l’ampliamento del cimitero comunale (800mila euro) e l’intervento, a Marotta nord, per la riduzione del rischio idrogeologico mediante un canale di raccolta delle acque meteoriche in via Corfù, via Ferrari e via Betti, per un complessivo di oltre 3milioni".

Fra i progetti più rilevanti che vedranno l’avvio nel nuovo anno figurano, innanzitutto, la realizzazione della vasca di laminazione adiacente al fosso di via Illica, fondamentale per ridurre il rischio allagamenti in via Dalmazia e aree limitrofe, di 400mila euro; e la messa in sicurezza del fosso ‘Rio Stacciola’ per 1,2 milioni. Un altro grande intervento sarà la nuova struttura coperta che sorgerà nel centro sportivo di via Martini destinata a calcio a 5, basket e volley, per 400mila euro.

Con riguardo alla mobilità sostenibile, da sempre cavallo di battaglia dell’amministrazione Barbieri, sono in programma l’avvio dei lavori della Ciclovia del Cesano, col primo step lungo la Sp 11 che collegherà il quartiere di Molino Vecchio a Piano Marina (100mila); e la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo l’Adriatica da via Montemarino a via Cardarelli (30mila). Altri interventi saranno volti a implementare l’illuminazione pubblica, partendo dal tratto della Ss 424 tra la rotatoria vicina al casello autostradale e l’incrocio con via San Lorenzo (40mila); e l’incremento della video sorveglianza nel centro storico di Mondolfo (15mila).

"Col bilancio di previsione tracciamo la rotta per un 2025 di grandi sfide e opportunità – hanno evidenziato Barbieri e gli altri esponenti di maggioranza -. Vogliamo continuare a far crescere il nostro territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un’attenzione particolare alle famiglie e alle nuove generazioni". Il vicesindaco Carlo Diotallevi ha rimarcato l’invarianza di tasse e tariffe, con l’unica eccezione della quota pasto delle mense scolastiche che aumenterà di 20 centesimi; e il recupero negli ultimi due anni di 1milione e 600mila euro con la lotta all’evasione.

Sandro Franceschetti