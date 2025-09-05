Quei trecento metri quadri di pace srotolati tra l’Arco e Porta Maggiore

Ornerà il Pincio, tra l’Arco d’Augusto e Porta Maggiore, l’opera collettiva – una mega Bandiera della Pace – che per la prima volta sarà distesa, in tutta la sua ampiezza, domani pomeriggio, a partire dalle 18. L’hanno chiamata "Tessitura della Pace", è lunga 35 metri, larga 10, per un totale di 300 mq, è stata realizzata da oltre 80 donne che hanno cucito, a macchina e a mano, i 1500 pezzi di stoffa (raso, velluto, cotone) donati da centinaia di cittadini, nei sette colori della bandiera della pace: viola, blu, azzurro, verde, giallo, arancione, rosso.

Ad ispirare il progetto della "Tessitura della Pace" l’immagine, del manifesto del VIII edizione di Impronte Femminili, creata dalla fumettista di Pergola Assunta Toti Buratti e che rappresenta "una donna che tesse al telaio una grande bandiera della pace". All’opera finale hanno contribuito tantissime donne coordinate da Sara Cucchiarini, curatrice di Impronte Femminili, Elisabetta Duchi e Silvia Delloca.

"Tessere la Pace – commenta Cucchiarini – prendere posizione rispetto ai conflitti che affliggono i nostri tempi, dove c’è bisogno di mani da porgere e per questo siamo partiti dal gesto sapiente, quotidiano e silente delle mani delle donne capaci di generare". "Non eravamo certe sulla risposta all’iniziativa – spiega Duchi, che ha lanciato l’idea e curato la comunicazione – invece ha avuto un riscontro immediato e importante: la grande partecipazione ci ha stupite. La composizione è stata possibile grazie al coinvolgimento di diversi gruppi di donne di tutto il territorio provinciale che hanno cucito insieme i colori per ottenere la gigantesca tessitura, che stupisce per l’ampiezza e per tutto quello che ha comportato. Si è creata una solidarietà umana commovente, con persone diverse che si sono unite per realizzare un simbolo significativo per tutti: la pace, senza differenze e senza schieramenti. E’ stata un’esperienza meravigliosa".

A curare la performance che accompagnerà l’esposizione della mega Bandiera della Pace sarà Silvia Delloca: "La ‘Tessitura’ è stata cucita lasciando 60 asole, aperte alle persone che vorranno partecipare alla performance corale, realizzate attraverso 7 azioni coreografiche fatte di piccoli gesti e movimenti su note musicali e parole dedicate. La ‘Tessitura della Pace’ realizzata con i 7 colori dell’arcobaleno non sventola in cielo come una bandiera bensì copre la terra affinché la pace possa mettere le radici".

Chi vorrà aiutare ad aprire, muovere e sistemare la grande Bandiera può scrivere su whatsapp o inviare un sms al numero 3715638307: il suggerimento è di indossare vestiti bianchi. Le operazioni di stesura della "Tessitura della Pace" inizieranno alle 17, mentre la performance prenderà il via alle 18, guidata da Silvia Delloca e raccontata da Mirella Montalbano, a chiudere l’evento alle 19 saranno gli oltre 60 coristi del 52° Incontro Internazionale Polifonico "Città di Fano", provenienti da tutta Italia.

Anna Marchetti