Quelli che ci credono. "Apriamo bottega qui"

Vengono da fuori portando idee, fiducia e voglia di scommettere su Fano. Guardano con occhi nuovi il suo centro, ne vedono il potenziale economico e la bellezza, e scelgono di investire dove molti, forse, non ci credono più abbastanza. Dopo mesi di chiusure e vetrine spente, il corso e le vie laterali tornano a muoversi grazie a chi sceglie Fano come nuova casa, nuova sfida o nuova opportunità. Tra i primi segnali positivi c’è Damy, negozio di abbigliamento guidato da Damy Lassus, cubana di origine e fanese d’adozione, che dopo dieci anni di attività nel cuore di Fossombrone ha deciso di trasferirsi all’inizio di corso Matteotti, di fronte al Pino Bar.

"Ho trovato finalmente una bella posizione lungo il corso di Fano per la mia attività decennale – racconta – e così ho deciso di trasferirmi da Fossombrone, dove stavo bene, per essere finalmente più vicina a casa". Una decisione maturata non per necessità, ma per scelta: "credo nel potenziale del centro fanese e nella sua bellezza, che resta un valore anche per chi viene da fuori". A condividere la stessa fiducia è Giovanna Gianlorenzi, titolare del negozio Gianlorenzi, che dopo una prima esperienza in piazzetta De’ Pili ha appena aperto la nuova sede in via Montevecchio. Anche lei arriva da Fossombrone, e anche lei ha trovato a Fano un’accoglienza che l’ha sorpresa. "Ho aperto a Giugno e mi ero detta che mi sarei fermata solo fino a dicembre, ma la clientela fanese ha risposto così bene che a settembre ho deciso di restare e allargarmi – spiega –. Avevo una clientela fanese già a Fossombrone. Qui ne ho trovati anche da Pesaro, Mondolfo e San Costanzo. A Fano c’è chi apprezza le cose belle, ma a volte sembra che i fanesi non si rendano conto di quanto sia bello il loro centro storico: dovrebbero crederci di più, come facciamo noi che veniamo da fuori". Una storia diversa ma altrettanto simbolica è quella di Luca e Céline Arcangeli, trentenni rientrati dal Belgio per aprire Nonno Vintage in via Garibaldi. "I miei nonni erano di Fano – racconta Luca – e siamo tornati qui per dare una svolta alla nostra vita. Lavoravamo nel settore del vintage e volevamo portare la nostra esperienza in una città bella, con il mare e tanta cultura. Fano ci è sembrata il posto giusto". Hanno scelto via Garibaldi, spiega, perché "sul corso i prezzi sono proibitivi, si arriva anche a 3.500 euro di affitto, quasi come in Belgio". Ma aggiunge: "Nonostante tutto siamo felici della scelta. C’è una clientela curiosa, sensibile, che capisce il valore dei progetti particolari. Fano ha le carte giuste per rinascere, basta crederci". E mentre qualcuno arriva da fuori, c’è anche chi riaccende le vetrine storiche con nuove formule. È il caso di Marco Spendolini, titolare dello storico marchio di maglieria made in Fano, che aprirà un temporary store natalizio sotto palazzo Bracci Pagani, nei locali della Fondazione Carifano lungo il corso. Per il brand è un ritorno simbolico alle origini, ma anche un modo per contribuire a riportare luce in una zona rimasta a lungo in silenzio. Piccoli segnali, ma tutti nella stessa direzione: ridare vita ed nuove energie al centro di una città viva, bella e piena di potenzialità. E ci è giunto all’orecchio, anche se non c’è ancora ufficialità, che nei locali dell’ex Original Marines, dovrebbe presto arrivare un nuovo marchio del gruppo King Sport, ulteriore segnale che qualcosa si sta muovendo.

Tiziana Petrelli