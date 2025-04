"Quell’ospedale non garantisce l’emergenza"

"Altro che pronto soccorso." Il documento dell’Ast sulla gestione dei trasporti secondari urgenti (cioè da una struttura all’altra) non lascia spazio a dubbi: nelle situazioni di emergenza l’ospedale di Pergola non è in grado di offrire un supporto per i casi gravi. Parole di Marta Ruggeri (in foto), capogruppo M5S in consiglio regionale, che aggiunge: "L’azienda sanitaria stabilisce nero su bianco che i pazienti critici devono essere trasferiti altrove. Trasferimenti che vengono affidati a team in reperibilità, con inevitabili ritardi legati alla disponibilità del personale; e in assenza del medico rianimatore l’attesa può protrarsi, con gravi rischi per il paziente. Persino l’intervento dell’équipe Potes locale è ‘temporaneo’ e subordinato alla possibilità di rientrare al servizio ordinario. Addirittura è prevista la possibilità che sia necessario l’intervento di un rianimatore proveniente dall’ospedale di Urbino trasportato da un’ambulanza con personale reperibile: siamo alla follia pura!"

Ruggeri incalza: "Altro che riapertura del pronto soccorso. Se l’emergenza vera continua a non poter essere gestita in loco e se nei casi più gravi serve sempre l’intervento di Urbino o di un’ambulanza medicalizzata esterna è evidente che non esiste un presidio di emergenza degno di questo nome. Ciò smentisce le narrazioni rassicuranti, dimostra la precarietà dell’organizzazione attuale e conferma quello che da tempo denunciamo: Pergola è stata privata di un servizio sanitario efficace e neanche questa giunta è stata in grado di ripristinarlo."

s.fr.